Pedido de la Unión Industrial local para la supervivencia de las empresas

Una serie de medidas destinadas a paliar la difícil situación por la que atraviesan las empresas locales como consecuencia del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, solicitó la Unión Industrial de Bahía Blanca (UIBB).

En un comunicado, la entidad gremial empresaria que representa a más de 230 empresas bahienses industriales, manufactureras y de servicios relacionados, expresó la gran preocupación existente en el sector “por la incertidumbre acerca de la prolongación en el tiempo de esta situación y sus consecuencias económicas en el corto, mediano y largo plazo”.

La entidad dijo que coincide y considera acertadas las medidas adoptadas por los diferentes niveles de gobierno dirigidas a los sectores más vulnerables, principalmente el Ingreso Familiar de Emergencia, los aumentos a las asignaciones familiares y jubilaciones vigentes y los controles de precios de los insumos sanitarios básicos, así como la suspensión de aumentos en los servicios públicos.

“Sosteniendo nuestra mirada en las pymes, quienes deben hacer frente a sus obligaciones, muchas de ellas no disponen de recursos por falta de actividad (no están exceptuadas del ASPO), y aún las exceptuadas, han visto mermar drásticamente sus ingresos por ventas, manteniéndose sus flujos de erogaciones. Tal vez el hecho más palpable sean los salarios que deben ser abonados en la próxima semana, sin recursos genuinos para cancelarlos.

“Apoyamos las medidas adoptadas, relativas a la suspensión de cierre de cuentas bancarias, reducción de contribuciones patronales y diferimientos impositivos, entre otras”, agregó.

En ese marco la UIBB solicitó a las autoridades gubernamentales que consideren vital para la economía local y regional, no sólo prorrogar las medidas ya tomadas sino ampliarlas hacia sectores exceptuados pero igualmente golpeados.

En tal sentido, propuso la adopción de las siguientes medidas:

Prórroga por 180 días de todo tipo de moratorias y planes de pago impositivos que ya fueran suscriptos por las empresas.

Suspensión por 60 días del pago de tributos de todos los niveles de gobierno y recomposición gradual por 120 días.

Suspensión inmediata de todo régimen de retención y percepción de impuestos nacionales y provinciales, y eliminación de los anticipos de impuestos a las ganancias que se encuentren pendientes de pago y los anticipos a vencerse dentro de los próximos 180 días.

Incluir como sumas no remunerativas la totalidad de los haberes que se liquiden al personal que realiza el teletrabajo por el período que dure la cuarentena obligatoria, aclarando que dichos conceptos no estén sujetos a pagos de ART; ya que en los casos en los que no se asista a los lugares de trabajo o en el teletrabajo, no hay un riesgo de accidente laboral.

Agilización y ampliación del REPRO: respecto a las modificaciones en el REPRO, no limitar a la inclusión de las empresas según la cantidad de empleados en su nómina, ya que dicho parámetro no refleja su real situación económica y financiera. Se considera conveniente realizar una gradualidad en la cobertura de salarios de acuerdo con los parámetros de categorización pyme.

"Respecto a la asistencia financiera inmediata para el pago de la masa salarial, capital de trabajo o cobertura de cheques, mediante créditos blandos de la banca pública, consideramos conveniente que no se considere como límite las calificaciones ya acordadas con las entidades bancarias; si no que el límite sea un porcentaje de las calificaciones ya acordadas de manera excepcional. Para quienes no posean calificación vigente consideramos necesario que se pueda realizar una calificación semi automática con mínimos requisitos. Por otro lado, como medida adicional sería conveniente que la línea crediticia tengan un período de gracia de 180 días.

“Quedan todos nuestros profesionales y autoridades a disposición para consensuar lo expuesto, con el objetivo de brindar soluciones a las problemáticas que atraviesan nuestras pymes en este contexto, considerándolas no sólo como el principal eslabón para la reconstrucción de la economía, sino como uno de los sectores más afectados por la disminución de la actividad económica”, concluyó la entidad.