Bajar sueldos y mantener contratos: los temas centrales en la videoreunión entre FIFA, clubes y jugadores

El tema de los sueldos del fútbol a nivel mundial en plena pandemia de coronavirus motivó hoy una reunión entre dirigentes de la FIFA con representantes de clubes y jugadores -por el sistema de teleconferencia- y uno de los puntos centrales acordados fue la continuidad de los contratos hasta que finalice la actual temporada.



El diario español Marca señaló que "los dirigentes de la FIFA se reunieron telemáticamente durante tres horas con la Asociación de Clubes Europeos (ECA) y de la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPro)" para buscarle una salida a los problemas que afrontará el fútbol por la crisis mundial derivada del Covid-19.



Mientras se esperan para la semana que viene que la FIFA difunda oficialmente su propuesta, lo seguro es que los clubes "no podrán rescindir contrato alguno a jugadores o técnicos" hasta que la actual temporada se de por terminada, agregó el periódico.



Los clubes machacarán con una par de tópicos fuertes: la prioridad será siempre para el equipo que debe terminar la temporada, "es decir que, aunque un jugador se haya comprometido con otro a partir del 30 de junio, terminará la temporada con el equipo que inició la campaña", destacó Marca.



Así, el próximo mercado de pases podría tener "una duración de 16 semanas (4 meses) desde el momento en el que arranque ese periodo, que coincidirá con el final de la temporada en curso", aunque los clubes pedirán que se extienda hasta el final de 2020".



También se avanza en la creación de un fondo económico importante que sume cientos de millones de euros, "en el que participarán todos los actores del fútbol".



La medida que acapara la atención será sin duda la que intentarán plasmar los clubes, en el sentido de que los futbolistas negocien una importante rebaja en su sueldo, "que no sería lineal y que afectaría más a los de un mayor potencial económico mientras el fútbol siga paralizado".



En ese marco, hoy se supo que el plantel del Barcelona rechazó la propuesta de rebaja salarial presentada por el club catalán. La decisión fue adoptada por la "junta" de capitanes comandada por el astro argentino Lionel Messi, indicó el diario "As".



La negativa del plantel "blaugrana" a aceptar un recorte salarial que rondaría el cincuenta por ciento (setenta por ciento en otras disciplinas deportivas) dibujan un escenario de negociación dura o de confrontación directa.



Pero todas las iniciativas que proponen los clubes apuntan a la baja salarial: en la Premier League inglesa, por ejemplo, los empresarios del fútbol piensan en una reducción del cincuenta por ciento en los sueldos.



Así las cosas, la FIFA seguirá en las próximas horas su ronda de diálogo con las confederaciones, federaciones, jugadores, empresas de TV y patrocinadores.

Hay coincidencias en que "cada asociación atenderá a su situación, pero siempre de una manera coordinada y sin poner en peligro la salud. Y se intentará terminar la temporada de las ligas, con prioridad para las competiciones locales. (Télam).