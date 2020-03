Video: Delpo con Manu Ginóbili: "Me está costando mucho, pero no quiero bajar los brazos"

En una imperdible charla con Manu Ginóbili a través de un Instagram live, el tenista tandilense Juan Martín del Potro habló cómo lleva adelante su recuperación y de las ganas de volver a competir en el circuito.

"La realidad es que me está costando mucho, pero no quiero bajar los brazos", enfatizó el campeón del US Open 2009, quien se recupera de una lesión en la rodilla derecha.

"Cuando estaba 3 del mundo y creía que iba por todos me volvió a pasar esto en la rodilla. El peor partido de mi carrera siempre fue con las lesiones. He tenido el momento donde uno piensa buscar otro camino, dejar de sufrir tanto. Pero después tengo días donde me digo que no me quiero ir así de algo que yo amo", detalló.

Luego, Delpo le confesó a Manu, con quien compartió varios momentos de risa y diversión durante la charla, que los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, donde obtuvo la medalla de Plata, fueron un antres y después en su carrera.

"Con la lesión en la muñeca estuve cerca de dejar. No le podía pegar a dos manos, jugaba todo slice. Eso no era yo. Los Juegos de Río fueron un antes y un después. El partido con Novak Djokovic fue un quiebre. Fue de lo mejor mío en toda mi carrera. De los que más disfruté, también", confesó.

Del Potro no compite desde junio de 2019, cuando se resintió de la lesión ante Denis Shapovalov. En ese momento estaba 12 del mundo, un año después de haber llegado al Top 3 por primera vez en su carrera.