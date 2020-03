La modista puntaltense que en su taller fabrica barbijos para donar

Por Gustavo Pereyra

Natalia Castilloni se gana la vida como modista, pero ante la cuarentena obligatoria por el coronavirus su fuente laboral se resintió.

No obstante, no dudó en hacer algo por los que más lo necesitan en estos tiempos de emergencia sanitaria.

Ante la escasez de barbijos, tan necesarios para los trabajadores de la salud y demás servidores públicos, decidió echar manos al asunto, aprovechar el tiempo ocioso y confeccionarlos ella misma en su taller de costura de Punta Alta para donarlos.

“Escuché que ya no se conseguían y empecé a investigar de qué tela y cómo se hacían. Justo tenía unos metros de friselina que podría servir y empecé”, le contó Natalia a La Nueva.

“Ya había entregado todos mis trabajos y me encontré que no tenía nada qué hacer. Me preocupó la situación de todos los servidores, tan expuestos —relató—. ¡Y yo, acá, sin hacer nada!”

Así fue que en 2 días fabricó 240 barbijos.

“Ya di la mitad; algunos en la Comisaría de la Mujer y otros a los recolectores de residuos cuando pasaron por mi casa”, agregó.

Pero ya se quedó sin tela para seguir haciendo barbijos.

“Usé friselina de la finita, pero sería mejor una tela que se llama Sms y que se vende en Bahía. Los mejores también llevan alambre dulce, pero con friselina intermedia se pueden hacer. Sé que no son los que realmente se necesitan, pero seguro servirán aunque sea como último recurso”, explicó.

Dijo que quienes puedan donar tela para seguir haciendo barbijos, pueden comunicarse con ella a través de su cuenta de Facebook o al celular 02932 155 34 986.

"Manos solidarias sobran, lo que falta es el material", dijo.



Natalia también fabricó jabón bacterial casero para entregarles a los servidores públicos.

“Lo puede hacer cualquiera en su casa”, contó y dio su receta:

Un pan de jabón blanco de lavar ropa

6 litros de agua

2 cucharadas de bicarbonato de sodio

2 o 3 pastillas de alcanfor

“Se ralla el jabón, se hierven 4 litros de agua. Cuando llega a ebullición, se baja la llama y se agrega el jabón. Se revuelve hasta disolver, se agrega el alcanfor triturado y una vez mezclado todo se apaga el fuego y se agregan los restantes 2 litros de agua fría. Se revuelve y se deja enfriar. Es mejor hacerlo de noche, así al otro día ya está frío y listo para usar. Si sale muy espeso, se puede agregar más agua hasta tener una consistencia más líquida. No hace espuma, pero limpia muy bien”, relató Natalia.

“Esto es una forma de devolver a la vida por muchas situaciones por las que pasé; ahí es cuando destaco el servicio de esta gente que se está jugando por nosotros”, dijo Natalia. (Agencia Punta Alta-La Nueva.)