"Nunca había sentido un dolor así", dijo el brasileño Jonathas de Jesus

El brasileño Jonathas de Jesus, delantero del Elche, de la Segunda División de España, fue el primer futbolista del vecino país en contagiarse el coronavirus, y atravesó su primera semana de aislamiento.

Su mujer y sus dos hijas se quedaron en su país natal y todos los días se contacta con ellos a través del uso de la tecnología.

"Comencé a sentir fiebre, una sensación muy mala y, de hecho, pensé que era solo una migraña. Como me dolía mucho la cabeza, también me dolía el cuerpo. Pero cuando me levanté por la mañana (el pasado viernes 13 de este mes), fui a hablar con el médico y me dijo que me hiciera la prueba rápidamente, porque todos eran síntomas del virus. Entonces di positivo", le explicó el jugador al medio brasileño Globo sobre cómo comenzaron los síntomas en su cuerpo.

"Como estaba, no podía entrenarme. Debido a que mi cuerpo estaba débil, especialmente durante los primeros tres días, sufrí mucho. Ni siquiera tenía fuerzas para moverme. Cuando fui a ducharme, casi me desmayo en el baño. Fue un dolor muy fuerte, nunca lo había sentido. Este virus no es una broma".

Jonathas de Jesus, de 31 años, compartió plantel con el arquero argentino Gerónimo Rulli, en su paso por la Real Sociedad en la temporada 2015-16. Y en el último mercado de pases llegó a España proveniente de Hannover 96.

"Estoy mejor. He vuelto a hacer ejercicios, pero soy un deportista y tenía mucho dolor. Imagino cómo se sentirá una persona mayor. Por eso tenemos que pensar mucho en Brasil, y en todas partes, porque algunas personas aún no son conscientes de la gravedad de este virus", concluyó.