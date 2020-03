Anuncian que habrá 12 centros exclusivos para consultas respiratorias en Bahía

El doctor Pablo Acrogliano, a cargo de la Secretaría de Salud de la comuna anunció esta mañana, en conferencia de prensa, que desde el próximo miércoles comenzarán a funcionar en nuestra ciudad 12 centros exclusivos para consultas respiratorias en Bahía Blanca.

“Después del feriado y hasta que dure la emergencia dispusimos que habrá 12 centros de emergencias respiratorios a lo largo de todo el partido que van a atender, de 8 a 18, solamente consultas respiratorias”, detalló el funcionario municipal.

A su vez, Acrogliano comentó que “también habrá 20 centros satélites que evacuarán las consultas no respiratorias, solo de emergencias. No se harán control de pacientes crónicos, de embarazadas, de niños sanos y van a funcionar también como vacunatorio cuando comience la campaña de vacunación. No salgan desesperados a vacunarse, porque no es contra el coronavirus, sino contra la Influenza, por lo que tenemos tiempo y hay que hacerlo de forma ordenada para evitar el riesgo de coronavirus”.

Contó, además, que “desde el Departamento de Salud Mental se habilitaron dos líneas para la asistencia que sufren del encierro. Es el 4551159 y el 2914261642, de lunes a viernes de 8 a 15. Además, informamos que las guardias de Cerri, Cabildo y White, después de las 18, seguirán habilitadas. También se agregarán otras consultas telefónicas”.

Y remarcó que “el uso del 107 es solo para emergencias, no para consultas. Cuál es la emergencia: antecedentes de un viaje, fiebre y algún síntoma respiratorio", cerró.

Por último, detalló que "el resultado del nene de un año que estaba internado dio negativo, por lo que recibió el alta, aunque seguirá monitoreado junto con las personas que tiene alrededor. Hoy, en resumen, hay 5 casos descartados, un sospechoso en estudio que es la señora que falleció, un positivo y hay dos bahienses que están en el Hospital Muñíz. De los 500 casos monitoreados, 84 culminaron su cuarentena y quedan aún 455 por terminar”.

Seguridad y transporte

En tanto, el secretario de Gobierno Adrián Jouglard señaló hoy que "durante el día de ayer, a través del Juzgado Federal Nº 1, hubo más de 140 intervenciones y se realizaron 72 detenciones por gente que estaba violando la cuarentena. Por eso es que volvemos a reiterar que es obligatorio que se queden en sus domicilios y constituye un delito deambular por la vía pública si no está entre las excepciones que están dentro del decreto”.

A su vez, agregó que "anoche se realizó un operativo con un micro procedente de Camboriú (Brasil), con pasajeros bahienses, los cuales fueron acompañados a sus domicilios con un control policial y sanitario para que cumplan las respectivas cuarentenas. Para hoy se espera un micro de Ezeiza, que traerá gente procedente del programa de repatriación que estipuló el gobierno de la Nación. Esto es organizado por el Ministerio de Transporte de la Nación".