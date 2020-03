El presidente de la Liga de México dio positivo de coronavirus

El presidente de la Liga de México, Enrique Bonilla, comunicó hoy que dio "positivo" en los exámenes de coronavirus y señaló que ante ello inició un aislamiento preventivo para evitar contagios.



"Deseo comunicar a ustedes que después de realizarme los estudios pertinentes sobre COVID-19 he resultado positivo", indicó en un texto que llevó su firma.



Sin embargo, Bonilla dijo que aún no presentó "síntomas graves" y comenzó su etapa de cuarentena para "evitar contagios y propagaciones".



"Por supuesto, me mantendré al tanto de la situación que vive nuestro país y las alternativas y posibles soluciones para resolver la situación que atraviesa, en especial, la familia de la Liga de México y el Ascenso", aseguró.



De esta manera, Bonilla se convirtió en el segundo caso de contagio en la Liga MX porque antes tuvo el mismo resultado Alberto Marrero, presidente de Atlético San Luis de Potosí. (Télam)