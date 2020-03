Joaquín, el bahiense que compartió Buquebus con un joven que dijo tener coronavirus

Por Belén Uriarte / buriarte@lanueva.com

Joaquín Laurent (23) es bahiense y se encuentra aislado en el hotel Panamericano de Buenos Aires tras haber viajado en una embarcación de la empresa Buquebus con una persona que manifestó tener coronavirus.

—Estamos muy desinformados, en el hotel no nos dicen nada. Solo me pidieron mi DNI, pero no me revisó ningún médico —comentó esta tarde en diálogo con La Nueva.

Joaquín venía con tres amigos desde Estados Unidos, donde había estado trabajando por el programa Work and Travel en el estado de Idaho. Había subido al Buquebus en Uruguay para poder regresar a la Argentina y ya tenía todo planeado para resguardarse y evitar el contacto con otras personas.

Sin embargo, el viaje por agua cambió toda proyección. Los rumores de que una persona con coronavirus estaba entre ellos empezaron a acrecentarse.

Cerca del puerto, dejaron de ser rumores: un joven manifestó que se había hecho un kit rápido (no definitivo) para detectar COVID-19 en Uruguay y que un mensaje que acababa de llegar a su WhatsApp le indicaba "positivo".

En el buque, con 400 personas a bordo, empezó el caos. Joaquín cuenta que no había suficientes planillas de salud para todos los pasajeros, que el capitán no informaba qué estaba sucediendo y que la gente, impaciente, empujaba para salir a la bodega.

—Tardaron un montón en darnos una respuesta de cómo iba a ser el procedimiento. Además, no se tomó ningún recaudo para que las personas del barco eviten el contagio.

Anoche la embarcación fue retenida en el puerto de Buenos Aires —donde se activó el protocolo especial por un posible caso de coronavirus— y recién a las 3:30 los pasajeros lograron pasar por la Aduana —eso no se les escapa, advierte Joaquín—. Después de tomarles la temperatura corporal, los transportaron en colectivo hasta el hotel porteño, donde les dieron una vianda y una habitación.

Esta tarde, a más de 12 horas de su llegada y con un almuerzo retrasado, el bahiense vuelve a comunicarse por teléfono con su familia, que —al igual que él— sigue esperando que alguien responda cómo continuará la cuarentena.

Sobre el caso

Medios porteños indicaron que el pasajero supuestamente infectado es un joven de 21 años que procedía de Europa y fue trasladado a un centro de salud de Capital Federal.

Dadas las posibilidades de contagio, el resto de los pasajeros fue trasladado a un hotel.

En tanto, las autoridades judiciales esperan los resultados realizados en Buenos Aires para determinar si el joven efectivamente tiene coronavirus. Esta tarde fue imputado y en caso de que dé positivo podría recibir "reclusión o prisión de tres a quince años", tal como lo establece el artículo 202 del Código Penal para todo aquel que "propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”.