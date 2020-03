La gran victoria "virtual" del Leeds de Marcelo Bielsa

Leeds, equipo de Marcelo Bielsa, líder de la segunda división del fútbol de Inglaterra, encontró un método original para atravesar el receso por el coronavirus: jugar un partido "virtual" con Fulham, que habría sido hoy su rival en el marco de la 39na fecha del torneo.

El club, a través de su cuenta oficial de twitter, transmitió "en vivo" el partido, jugado online en la consola Play Station, que terminó con la victoria 2-0 de "los de Bielsa" y tuvo casi diez mil visualizaciones.

🔥 What a finish! Two goals in two FIFA games for Jack Harrison! pic.twitter.com/dUIGGVlfZd