Cómo se controla a las personas en cuarentena en Bahía

Aquellas personas que están sometidas a una cuarentena y tienen que salir de su hogar por lo que puede denominarse una "razón de fuerza mayor" deben comunicarse previamente con la comisaría de su jurisdicción, según informaron hoy fuentes de la Justicia Federal.

Desde ese fuero trabajan de manera conjunta con distintas áreas de la Municipalidad y las fuerzas de seguridad para realizar un control, lo más exhaustivo posible, de quienes llegaron a nuestro medio procedentes de los países de riesgo por coronavirus.

Hasta hace unos días estaban en "rojo" todo Europa, Estados Unidos, China, Japón, Corea del Sur e Irán, pero ahora se sumaron Brasil y Chile.

"Brasil, por ejemplo, se incorporó el lunes a las zonas de riesgo, pero si hay una persona que vino antes de ese país, el jueves o el viernes pasado, tiene que cumplir la cuarentena preventiva", explicó el vocero.

La alusión no solo alcanza a quienes viajen por vía aérea, sino también por medios terrestres.

"La revisión médica les corresponde a todos, incluso alguno que, por caso, venga de Paraguay. Si bien hoy no es una zona de riesgo, no podemos saber si previamente no pasó por Brasil u otro lugar. En Bahía, ante la duda, se aconseja la cuarentena", agregó.

Si bien se apela a la conciencia y el compromiso social de la ciudadanía, se implementaron algunas modalidades para que se cumpla el cautiverio preventivo.

Por ejemplo, la policía recorre de manera diaria y aleatoria los domicilios y verifica que las personas y sus "contactos estrechos" (familia directa) —como alude el decreto 260/2020— se encuentren ahí.

Quienes están bajo esas circunstancias saben que son pasibles de sanción penal o arresto si lo incumplen, tal como sucedió con un par de casos relatados por el fiscal Santiago Martínez.

La autoridad, con su celular, graba un informe audiovisual que después se eleva al Juzgado Federal N° 1.

El periodo de riesgo se cuenta desde 14 días antes de la publicación del citado decreto —jueves 12 de este mes—, es decir fines de febrero.

Por otro lado, también existe un monitoreo de los extranjeros que están alojados en hoteles de nuestro medio, que también permanecen en la misma situación y con consignas policiales.

El gobierno nacional tiene habilitado el número 134 para denunciar, desde cualquier lugar del país, a aquella persona que incumple el periodo de encierro.