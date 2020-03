Trump califica al Covid-19 como un "virus chino" y desata la furia en Beijing

La disputa entre Estados Unidos y China alrededor del coronavirus escaló hoy luego que el presidente norteamericano, Donald Trump, se refirió al origen de la epidemia como el "virus chino" y provocó la reacción de las autoridades en Beijing.

El portavoz de la Cancillería de China, Geng Shuang, señaló que vincular el virus a China es "una especie de estigmatización" y agregó que "nos sentimos indignados y nos oponemos firmemente a eso".

"Algunos políticos en los Estados Unidos asociaron el coronavirus con China y mancharon al país. China expresa su fuerte enojo y oposición a eso" dijo el portavoz, citado por el diario hongkongés, South China Morning Post.

Anoche, Trump calificó en un mensaje en su cuenta de Twitter al Covid-19 como "virus chino", y agregó que el brote afectó a las industrias estadounidenses.

The United States will be powerfully supporting those industries, like Airlines and others, that are particularly affected by the Chinese Virus. We will be stronger than ever before!