Dirigente de la Conmebol felicitó a los jugadores argentinos y a la AFA por parar el fútbol

El secretario general de Conmebol, Gonzalo Belloso, felicitó hoy a "los futbolistas argentinos y a la AFA" por la determinación de parar la actividad como precaución ante el avance del coronavirus, declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud.



"Queremos felicitar a los futbolistas argentinos y a la AFA por parar el fútbol a pesar de las dudas y las discusiones que existen", manifestó Belloso en diálogo con radio Del Plata.



Belloso indicó que trabajarán "día a día" con las autoridades de la Superliga y la AFA, junto con otras asociaciones, en pos de definir un calendario para "cumplir con todas las responsabilidades".



El ex delantero de Rosario Central consideró "lo mejor" esta suspensión que incluye a la Copa América 2020, que iba a realizarse en Argentina y Colombia, y se aplazó para el próximo año.



El dirigente de Conmebol apuntó que están "en línea" con la UEFA que también postergó la Eurocopa.



"Si nosotros no tenemos esta sincronización ni la habilitación por parte de FIFA, los clubes no pueden ceder jugadores a las selecciones para darle brillo a las competencias", indicó Belloso. (Télam)