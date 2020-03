Video: la maniobra que derivó en la exclusión de Seba Pérez en la primera serie de la Clase 2

De mal en peor transita el fin de semana del bahiense Sebastián Pérez en el Autódromo La Pedrera de Villa Mercedes (San Luis), escenario de la segunda fecha del año del Turismo Nacional, desarrollada a puertas cerradas por la propagación del coronavirus.

El volante local, 28° en la prueba de clasificación (quedó a más de 2 segundos y medio del mejor registro), resultó excluido de la primera serie ganada por Nicolás Posco (Kinetic), la más rápida de la jornada, luego de una maniobra desafortunada con Mateo Nuñez (March).

“En clasifica mejoró un poco el auto pero no pude cerrar una buena vuelta. Y en la serie venía recuperando y con buen ritmo, hasta que me quedé sin frenos. Pasé de largo en una chicana y cuando regreso al circuito, Mateo (Nuñez), que se tiró como si no circulara nadie, me pegó de atrás y poco pude hacer para corregir. Si hubiese sido cauto, esperaba y me pasaba a los pocos metros”, resumió Seba.

Allí tampoco tuvo fortuna el pigüense Fernando Gómez Fredes (March), 17° en la tanda clasificatoria, quien abandonó en el primer giro de competencia. Es decir que, ambos deberán remar mañana desde el fondo de la grilla.

La misma se pondrá en marcha a las 12:30, a un total de 15 vueltas o una duración máxima de 35 minutos, con Nicolás Posco y Emanuel Abdala (Etios), ganador del segundo parcial, partiendo desde primera fila.

En la divisional mayor, donde se ausenta el local Juan Pipkin (Corolla), quien se encuentra en cuarentena como prevención al coronavirus (viajó hacia los Estados Unidos días atrás), lo mejor del sábado quedó en poder del campeón José Manuel Urcera (All New Civic).

El actual campeón lideró la prueba de clasificación, luego de cronometrar 1m 52 012; superando a Leonel Pernía (Vento) y a Facundo Chapur (Focus) por 292 y 401 milésimas, respectivamente.

La representación regional en este caso se centrará con exclusividad en el villalonguense Adrián Percaz (Focus), 27° en la sesión clasificatoria, a más de 2 segundos y medio de Manu. Mañana, el Paisanito largará 14° en la primera serie.

El plato fuerte de la jornada se pondrá en marcha a las 13:30, a un total de 20 giros o 40 minutos de duración. Ambas finales serán televisadas por TV Pública.