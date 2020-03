Encontraron un mosquito transmisor del dengue a pocas cuadras del centro

El director rosaleño de Protección Ciudadana confirmó hoy que una vecina de 25 de Mayo al 900, a unas 4 cuadras del centro puntaltense, encontró un ejemplar del mosquito que transmite el dengue en su jardín.

Carlos Montero le contó a La Nueva. que el personal de esa área constató que se trataba del Aedes Aegypti, transmisor del dengue, y que concurrió al lugar para tomar medidas de prevención.

"Fuimos a ver que no hubiera criaderos de mosquitos y pusimos ovitrampas. Además, fuimos puerta por puerta por ese sector, para constatar que no hubiera mosquitos en otras casa", dijo el funcionario, quien aclaró que el hallazgo del mosquito no quiere decir que esté presente la enfermedad que transmite.

Ante la presencia de un mosquito sospechoso, se puede llamar al número de teléfono 103.

Dijo que en los próximos días se intensificarán las tareas de fumigación en distintos sectores del distrito, pero señaló que la mejor manera de prevenir es que los vecinos tomen las medidas necesarias para evitar la proliferación de huevos y larvas.

Recomendaciones

-Desechar todos los objetos en desuso que puedan acumular agua de lluvia como latas, botellas, neumáticos, juguetes, etc.

-Evitar tener recipientes con agua estancada dentro y fuera de la casa: baldes, frascos, botellas, entre otros.

-Lavar, cepillar y tapar tanques de agua, piletas de natación, barriles.

-Renovar el agua de bebederos de animales, peceras y floreros cada 2 o 3 días y cepillarlos.

-Revisar, recambiar y cepillar los recipientes colocados debajo de los aires acondicionados.

-Colocar mosquiteros o telas metálicas en las aberturas y rejillas.

-Protegerse de los mosquitos con repelentes y/o ropa adecuada.

-Mantener destapados y limpios los desagües y canaletas de los techos.

-Mantener los patios limpios, el pasto corto y colocar boca abajo los recipientes que no se utilizan en el momento.

En caso de tener alguno de los siguientes síntomas, desde la Secretaría de Salud se sugiere consultar al médico o acercarse a la Unidad Sanitaria más cercana:

-Fiebre alta (+38°)

-Dolor de cabeza y detrás de los ojos

-Fuerte dolor muscular o en articulaciones

-Vómitos y dolor abdominal

-Sarpullido