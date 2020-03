"Quería confirmar que estoy bien", señaló Paulo Dybala; el ciclista Maximiliano Richeze dio positivo

El delantero cordobés Paulo Dybala debió salir esta mañana al cruce de versiones en redes sociales que afirmaban que había contraído el coronavirus, aunque aclaró que se mantiene "en aislamiento" debido a que su compañero de la Juventus de Italia Daniele Rugani dio positivo.

"Hola a todos, quería confirmar que estoy bien y en aislamiento voluntario. Gracias a todos por los mensajes y espero que estén bien #NoFakeNews #coronavirus", publicó en sus cuentas oficiales de redes sociales.

A última hora del jueves, el diario español Sport publicó la información que Dybala había contraído el virus, lo que rápidamente se viralizó.

Sin embargo, el cordobés aclaró que se encuentra en su casa junto a su pareja Oriana Sabatini, quien admitió en la víspera que Dybala había recibido un llamado a la medianoche del miércoles para informarle que Rugani dio positivo y tenía que quedarse resguardado.

"Nosotros estamos en cuarentena. Obviamente ya estábamos un poco en cuarentena pero con esto es como que se puso todo un poco más serio. Encima tenemos que esperar que le hagan también el examen al resto de los jugadores que estuvieron con él", reveló Sabatini.

Richeze, sí

El ciclista Maximiliano Richeze anunció hoy que dio positivo en un control de coronavirus, mientras participaba de la Vuelta a Emiratos Arabes Unidos, en Asia, que lo obligó a quedar en cuarentena en ese país.

"Ha llegado el momento de que mi equipo se vaya a casa, pero desafortunadamente para mí, el viaje de regreso se pospuso. He dado positivo al coronavirus, por lo tanto, mi período de cuarentena se prolonga. Gracias a Dios no tuve síntomas fuertes, la infección no se manifestó agresivamente, y esto me hace optimista. Estoy a cargo de un equipo médico muy profesional", escribió Richeze en su cuenta oficial de Instagram.

"Espero que también llegue pronto para mi el momento de abrazar a mi familia", aseguró. Richeze tiene 37 años y fue Olimpia de Plata en ciclismo en 2019, año en el que ganó la medalla dorada en los Juegos Panamericanos de Lima.