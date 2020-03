Coronavirus: dieron de alta a la chica que estaba en el Penna, aunque seguirá en tratamiento domiciliario

El director del Hospital Penna, Gabriel Peluffo, le confirmó esta tarde a La Nueva. que "fue dada de alta con aislamiento domiciliario" la chica que se encontraba en ese centro de salud tras la internación de su novio por sospecha de coronavirus.

El profesional indicó que aún no se descartó que sea un caso de coronavirus, por lo que la joven deberá seguir con los cuidados en su casa.

"No se trató como caso sospechoso: al no tener fiebre solo se la considera de contacto", explicó Peluffo, al tiempo que indicó que la paciente "no se realizó hisopado".

Su novio, en tanto, permanece internado en el Hospital de la Asociación Médica (HAM). Se trata de un joven de 26 años, que vino desde España con síntomas compatibles al COVID-19.

Según indicaron desde ese centro de salud, se están esperando los resultados de los análisis que podrían estar esta semana.

Ayer se registraron 5 nuevos casos de coronavirus en Argentina: dos en Chaco, uno en Capital Federal, otro en San Luis y el restante en Viedma.

Por otro lado, se activó el protocolo en Villalonga por una médica que estuvo con el único paciente que murió por esta enfermedad en el país. El hombre se encontraba internado en la ciudad de Buenos Aires.