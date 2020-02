Sólo agua por las noches por las obras sin terminar en la planta de ABSA

Natalia Miguel

Las obras inconclusas en la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Aguas Bonaerenses S.A. siguen generando problemas y preocupaciones a los vecinos del barrio Ciudad Atlántida, según le indicó a La Nueva., Nicolás Toledo, referente de la agrupación no gubernamental Padres Unidos por el Medio Ambiente (PUMA).

Y las molestias ocasionadas por la falta de presión de agua no sólo son para ese sector (donde se ubica la empresa) de la ciudad, sino que dijo que se extienden a otros, como los ubicados en los lugares más altos, y en gran parte ello responde a que la planta no funciona como corresponde.

“La verdad es que parece que nunca hay una solución. Estamos nuevamente preocupados por el tema de ABSA, tanto por la falta de agua como por el funcionamiento de la planta, donde todavía no se han finalizado los trabajos”.

En este caso, nombró los piletones de reciclado. “La planta consume una gran cantidad de metros cúbicos de agua potable, lo que significa un gasto tremendo. Y esa es una de las claves por las cuales los vecinos nos quedamos sin presión de agua, tanto en Ciudad Atlántida como en otros sectores (como los barrios Ate III, Nueva Bahía Blanca y una parte de Gottling)”.

“Estamos a la espera de qué van a hacer con este tema. En verano es un inconveniente. Calmaron un poco los olores y la proliferación de moscas, pero se debe terminar la obra en forma definitiva para que las instalaciones de la empresa funcionen como se debe”, sostuvo.

La falta de presión de agua, comentó, ocurre todos los años. “Durante la noche, cuando la planta no consume líquido, existe presión en las casas. Pero en las mañanas, y a veces en la tarde, según la marea, cuando ABSA hace el derrame es imposible que salga agua de las canillas”, comentó.

“Se ha hablado de la necesidad de actualizar las cañerías y realizar obras a mitad de camino y demás, y no estaría mal. Lo que sucede en este caso es que el problema se presenta al final del recorrido. Es un tema que tiene que ver y resolver la empresa, pero mira para otro lado. Las autoridades del municipio tampoco tienen mucha preocupación y no es posible que una ONG, otra vez, tenga que ponerse en marcha para buscar una solución”.

“Creo que la comuna tiene que tomar un poquito de conciencia y acompañar este problema, incluso haciendo los planteos necesarios ante la gobernación provincial. No se los ve actuando en consecuencia”.

En el día a día

Por lo general, según Toledo, los vecinos deben dejar reservada una cierta cantidad de agua para el uso mínimo en la cocina durante la mañana.

“A la noche, a última hora, hay que organizarse para bañarse. Después de las 23, empieza a subir un poco de agua a los tanques”, dijo, al tiempo que remarcó que el sector más afectado es Ciudad Atlántida “y no sólo un radio, sino todo el barrio. A eso le debemos sumar los sectores altos, donde el agua llega alrededor de la 1”.

“Es una cuestión difícil de resolver. Lo hemos visto a través del tiempo. Se debe ser perseverante y las autoridades tienen que acompañar para que los vecinos tengamos éxito”.