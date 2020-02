Récord de público en Sudáfrica para ver a Roger Federer y Rafael Nadal

Una cifra récord de 48.000 personas se dieron cita hoy para presenciar la exhibición que protagonizaron el suizo Roger Federer y el español Rafael Nadal, para recaudar fondos a beneficio de los niños africanos.

Ciudad del Cabo fue el escenario del "Match for Africa", cuya recaudación sera destinada a una Fundación que el multicampeón suizo instituyó para respaldar la educación en Sudáfrica, Namibia, Botswana, Malawi, Zambia y Zimbabwe.

Nunca antes en la historia del tenis se habían congregado tantos espectadores; la cifra alcanzada hoy supera largamente a los 42.517 aficionados que se dieron cita para ver a Federer ante el alemán Alexander Zverev en México en noviembre.

Victory for @rogerfederer in Cape Town! 🇿🇦



He defeats Nadal 6-4 3-6 6-3 to win the #MatchInAfrica pic.twitter.com/DOJdttv1wv