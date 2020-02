Martin Ferreyra volvió a convertir después de 17 meses, pero... ¡cuánto valió este gol!

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

“Lucas (Salas) me la bajó justa y yo le di lo más fuerte que pude. No tenía otra opción que pegarle al arco, porque venía en carrera y perfilado para patear. Cuando vi que entró no sabía como festejar, hacía tanto que no metía un gol...”

Después del resonante y necesitado triunfo 2-0 sobre Deportivo Camioneros, el central devenido a lateral, Martín Ferreyra, fue el apuntado por todos los medios periodísticos para que cuente su gol, el primero de Olimpo, que volvió a la victoria --después de 2 derrotas seguidas-- y a creer en sí mismo en este “peludo” y equitativo Federal A.

“Tincho” no convertía desde el 20 de julio de 2018, cuando por Copa Argentina anotó de cabeza en el empate 1-1 frente a Aldosivi. Después, en los penales, clasificó la escuadra bahiense.

El zaguero zurdo formado en Bella Vista cuenta con 7 tantos en su carrera futbolística, siempre teniendo en cuenta torneos oficiales de Mayores y competencias nacionales con los combinados de la Liga del Sur (datos aportados por Eduardo “Cocho” López, de LU2).

Con la aurinegra señaló 5 (2 a Sansinena y uno a Huracán por el campeonato local, uno a Aldosivi por Copa Argentina y uno a Camioneros por el Federal A) y con la celeste de la Liga tiene 2 en el sub 17 (a Coronel Dorrego y Tres Arroyos).