Casanello reemplaza a Bonadio hasta marzo y luego la Cámara define quien se queda con el Juzgado

El juez federal Sebastián Casanello será el reemplazante del fallecido Claudio Bonadio en el Juzgado Federal 11 de Capital Federal hasta marzo próximo y luego la Cámara Federal determinará quién subrogará esa dependencia.

Casanello había sido designado días atrás por la Cámara Federal porteña para hacerse cargo del juzgado de Bonadio, luego de que el ahora fallecido magistrado solicitara extender su licencia durante febrero.

Por esa razón, hasta marzo será el juez a cargo del 11 y luego la Cámara, órgano superior que se encarga de nombrar los reemplazos, determinará si extiende esa subrogancia o nombra a otro magistrado hasta que mediante concurso se designe sucesor definitivo.

Bonadio debía volver el 1 de febrero a sus funciones, pero por su estado de salud decidió extender su licencia hasta marzo.

El fallecido magistrado, quien fue una figura controvertida en Comodoro Py, supo concentrar la atención en su juzgado por el alto impacto de las causas que investigó.

Además de estar en el foco por los procesamientos sobre la vicepresidenta Cristina Kirchner, también investigó la tragedia ferroviaria de Once, irregularidades en el caso AMIA y el caso por lavado de dinero contra el sindicato de camioneros que lidera Hugo Moyano, entre otras causas sonoras.

En los últimos meses, había llevado adelante la investigación de los "cuadernos", que tiene en la mira a la ex presidenta.

Se trató de una mega causa con una cantidad de "arrepentidos" nunca antes vista y cientos de procesados, entre ellos, la actual vicepresidenta, por ser considerara "jefa" de una asociación ilícita destinada a montar un sistema de recaudación ilegal alrededor de la obra pública.

El camino que atravesó el enfrentamiento de Cristina Kirchner y Bonadio fue largo, ya que antes la había procesado por fraude en la modalidad de venta de dólar futuro, por supuesto encubrimiento de la AMIA con la firma del memorándum de entendimiento con Irán, y en el caso Los Sauces.

Todas esas causas ya no están en el juzgado 11, sino que pasaron a distintos tribunales a la espera del juicio oral.

Bonadio, además, había manejado causas de alto voltaje como la de tragedia ferroviaria de Once, que no investigó desde el comienzo, pero finalizó con condena al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido.

También investigó las supuestas irregularidades -una de las primeras de la seguidilla que luego vendrían- en la investigación del atentado a la AMIA; y la denominada "contraofensiva" montonera que llevó a la muerte a varios miembros de esa organización en plena dictadura militar. (NA)