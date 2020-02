Marcos Rojo: "No considero que esto sea un paso atrás como muchos piensan"

El defensor Marcos Rojo, quien completó hoy la primera práctica con el plantel de Estudiantes de La Plata en muy buena forma, le apuntó al partido del sábado frente a Newell's Old Boys: "quiero llegar bien y estar disponible para el fin de semana".

"Físicamente me siento muy bien, me estoy adaptando a estos días de calor. Necesitaba estar acá y en eso tenía mi cabeza. Se hizo largo, no fue fácil. Otro equipo de Europa iba a ser difícil, porque era adaptarse a otro lugar y en Estudiantes es mucho más sencillo todo", aclaró el defensor.

Uno de los objetivos de Rojo en este regreso al país es la Selección: "hablé con Lionel (Scaloni, el DT del combinado nacional) y se lo dije. Él fue claro y me aseguró que si quería tener una oportunidad tenía que jugar. A eso le apunto, y la posición será lo de menos. Me encanta jugar por mi país y defender la camiseta de Argentina".

⚽ Con Marcos Rojo a la par del grupo, retomamos los entrenamientos en City Bell



👉 https://t.co/zQOZUrXBIO pic.twitter.com/H0jaC3PGdV — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) February 3, 2020

Luego, Rojo aclaró que "de Estudiantes me fui hace 10 años, jugué en varios lados y este regreso es una de las decisiones más importantes que tomé. No es simple llegar a un club como Manchester, no lo hace cualquiera, pero no considero que esto sea un paso atrás como muchos piensan".

Más adelante, Rojo habló del rol que cumplieron sus compañeros en esta vuelta: "hablé mucho con Sebastián (Verón) y también con Mariano (Andujar), Javier (Mascherano) y Gastón (Fernández), que estaba re manija. Primero, Mariano me dijo que estaba loco pero después insistió".

"Igual a mi fue fácil convencerme, no tuvieron mucho trabajo. Cuando se dio todo, a la primera que le conté fue a mi mamá pero no guardó el secreto ni un minuto, se lo contó a todo el mundo", comentó Rojo.

El plantel del "Pincha" trabajará hasta el jueves venidero en La Plata y, luego del almuerzo, viajará a Rosario para encuentro del sábado a las 19.40 frente a Newell's, por la decimonovena fecha de la Superliga de Primera División. (Télam)