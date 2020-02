Racing-Independiente: el clásico ya empezó a jugarse en Avellaneda

Racing e Independiente animarán el domingo un nuevo clásico de Avellaneda, por la fecha 19 de la Superliga Argentina de Fútbol.

En la semana previa al derby, que se jugará el domingo desde las 19:40 en el Cilindro, protagonistas de ambos equipos dialogaron hoy con la prensa y comenzaron a palpitar la previa.

"El clásico es un partido especial y será muy difícil para ambos. Tenemos que aprovechar que jugamos en nuestra cancha, con nuestra gente que siempre estuvo presente y esperamos darle una alegría", señaló el defensor de la Academia Leonardo Sigali.

El futbolista, de 32 años, además habló sobre su actualidad y sostuvo que se siente "cada día mejor", tras haberse recuperado de una lesión grado dos del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda.

"Físicamente me siento bien, vengo trabajando a la par hace tres semanas. El cuerpo técnico decidirá si voy de arranque el domingo, pero todo jugador siempre quiere estar", señaló el "Oso".

El elenco de Sebastián Beccace empató 1 a 1 los 2 partidos que jugó este año (ante Atlético Tucumán y Argentinos Juniors) y se impuso en 1 de los los últimos 8 juegos de este certamen.

Distinto es el presente de Independiente, que luego de perder con River (1-2) y empatar con Boca (0-0) goleó a Rosario Central por 5 a 0, con una gran tarde de fútbol en su cancha.

"Es un partido aparte. Es hermoso jugar un clásico y también una linda oportunidad para darle una alegría a la gente y a nosotros como plantel porque tenemos esa deuda", expresó el delantero del rojo Brian Romero.

Luego de su experiencia en Brasil a préstamo en Athletico Paranaense, el punta se convirtió en uno de los puntos altos del nuevo ciclo de Lucas Pusineri.





"Me siento muy bien. El técnico me brinda mucha confianza y también a mis compañeros. Estamos levantando el nivel en lo individual y en lo colectivo. Se va a ir viendo más la mano con el correr de los partidos. Llegamos bien", remarcó el ex Argentinos Juniors.



Romero, quien llegó al club en enero de 2018 en una cifra cercana a los dos millones de dólares, se perdió el primer partido del año con River Plate porque se atrasó la habilitación. Pero luego jugó completos los partidos ante Boca y Central, éste último con gol incluido.



"Imagino un partido muy trabado porque nos jugamos mucho los dos. Son partidos que uno imagina una cosa y sale otra. Algo como con River y Boca, pero apuntando a tener la efectividad del partido con Central", señaló el también ex Colón y Acassuso.