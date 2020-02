"Siempre quise correr en Argentina", expresó Rubens Barrichello

El brasileño Rubens Barrichello, piloto con mayor cantidad de presencias en la Fórmula 1 de la historia, admitió hoy que siempre deseó “correr en la Argentina”, objetivo que cumplirá al incorporarse al equipo Toyota Gazoo del Super TC2000 desde marzo próximo.

“Siempre quise correr en la Argentina. Sé de su muy buen nivel de pilotos y de lo pasional que es el público. Eso me agrada mucho”, expresó el paulista, de 47 años, en conferencia de prensa.

El ex piloto de Ferrari fue presentado hoy como nuevo integrante del conjunto de la firma japonesa, que intervendrá un año más en la categoría más tecnológica del automovilismo argentino. Allí tendrá como coequipers a Matías Rossi, Mariano Altuna y Julián Santero.

“A los 47 años tengo que seguir aprendiendo. Me imagino que mis compañeros me pasarán buena info (risas). Me siento joven y pleno. Sé que a esta edad tengo que hacer mucha gimnasia. Pero yo mantengo las mismas ganas, la misma energía que cuando debuté en 1993 en Jordan”, expresó Barrichello, quien disputó 323 GP en la máxima.

El paulista confirmó que correrá “toda la temporada” (competirá en Bahía Blanca) con el equipo Toyota en el Súper TC2000, a la vez que informó que el bonaerense Rossi “será invitado” para intervenir en competencias del Stock Car brasileño.

Barrichello ganó 11 carreras, logró 14 pole position y se subió a 68 podios durante su ciclo en la Fórmula 1, que se extendió por 18 temporadas. Fue subcampeón en 2002 y 2004, en ambos casos con Ferrari (también corrió para Jordan, Stewart, Honda, Williams y Brown GP), escoltando al heptacampeón mundial, el alemán Michael Schumacher.

De esta manera, Barrichello será el segundo brasileño que intervendrá en el Super TC2000. El anterior fue Carlos “Cacá” Bueno, quien concretó tres fechas a bordo de un Ford Focus del PSG-16 Team en 2012.