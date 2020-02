El hombre al que la muerte le perdonó la vida en la tragedia del elevador 5

Adrián Luciani

"Si querés hacer reír a Dios contale tus planes”, dice una popular frase que seguramente Pedro Poncetta hizo suya el 13 de marzo de 1985, cuando una terrible explosión en el Elevador 5 de Ingeniero White lo puso cara a cara con la muerte e, inexplicablemente, sobrevivió.

Hoy, a casi 35 años de la peor tragedia bahiense y la más grave en la historia portuaria nacional, Poncetta recrea los hechos que le costaron la vida a 22 personas y dejaron una herida abierta muy difícil de sanar.

“Había sido una cosecha muy grande, había muchísimos camiones y yo tenía el mío en la llamada `playa de la fruta', también estaba la playa de El Saladero.”, relató.

La tarde del 12 Poncetta, junto a su amigo Orlando Laumann, habían ido a pescar al Muelle de Hierro y Orlando, con una caña flamante que su familia le había regalado dos días antes por su cumpleaños, logró pescar una pescadilla.



“Como éramos varios de la misma empresa de transporte el que descargaba y quedaba libre luego repartía al resto casa por casa. A la noche Orlando se va hacia la playa que estaba para la descarga. Lo llamo por radio y me dice que alguien iba a descargar, así que me fui para ese lugar a ver quién quedaba libre y me llevaba a casa.

“Entonces –continuó--, Laumann se va hasta el volquete y yo tenía que quedarme en el camión. Desde allí me hizo señas que iba a descargar, subo al volquete con el camión de mi amigo, abrimos las boquillas traseras y empezó a tirar el cereal normalmente por el acoplado, pero el volquete no levantaba bien, entonces el empleado que elevaba el camión nos dijo que lo sacáramos de la plataforma porque había fuego abajo, en las norias”.

Poncetta dijo que todo se hizo en un clima de tranquilidad porque imaginaba que poco después se iba a desatar el infierno.

“Fuimos corriendo a buscar una lanza y otro camion para sacar al de Laumann porque solo no iba a salir. Veníamos corriendo hacia el volquete, cuando Laumann entra a la plataforma corriendo. Hasta el día de hoy recuerdo cómo fue. Yo vengo detrás de él con Omar Reguera con la lanza corriendo a la par mía y ahí se produce la explosión”.

Dijo que la onda expansiva lo tiró hacia atrás, al tiempo que era impactado por algunos ladrillos y trozos de mampostería.



“Corro hacia un camión sin saber qué hacer. En un momento voy hacia la balanza y se me cruza un muchacho con la barba prendida fuego y empiezo a buscar a Reguera por todas partes. Allí es cuando lo veo todo quemado, alcanzamos a apagarle el fuego con unas frazadas y lo mojamos debajo del tanque de agua de un camión. Hice lo que pude. Lamentablemente Laumann quedó debajo del camión”.

Para Poncetta fue como un escenario de guerra, pero sin armas.

“No había lugar donde estar a salvo porque hacia dónde uno corría caían ladrillos prendidos fuego y la gente gritaba. Fue un desastre, pero lo bueno que pudimos asistir a la gente que necesitaba ayuda”, agregó.



Dijo que lo dieron desaparecido hasta que dos o tres días más tarde regresó a la playa de camiones de la fruta. Sus compañeros no podían creer lo que veían.

“Fue un milagro, algo inexplicable porque estuve dentro del volquete y la explosión me tiró hacia afuera. A mi compañero lo levantó por el aire y el camión voló y cayó dentro de la fosa. Reguera, que venía corriendo al lado mío, a los pocos días murió como consecuencia de las quemaduras. Por eso es inexplicable que me haya salvado. Todos tenemos un ángel guardián y el mío ese día estaba más atento que nunca”.

El listado de las 22 personas fallecidas producto del siniestro del elevador 5 es la siguiente:

Alcides Herrero, Rubén Ravícule, Marcelo Morales, Orlando Laumann, Néstor Genovese, Juan Carlos Alonso, Rubén Aceituno, Jorge Félix, Juan Pedro Rubio, Adolfo García, Eugenio Emiliani, Juan Castano, Julián González, Orlando Soto, Rubén Pérez, Humberto Villegas, Eduardo Apreda, Horacio Miguel, Víctor Hugo Dosso, Enrique Micucci, Jorge Romero y Jorge Omar Reguera

La tragedia, como se informó el sábado pasado, será conmemorada al igual que todos los años por URGARA en el puerto. En esa oportunidad se exhibirá el documental "Elevador 5, 35 años".