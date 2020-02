Los profesionales de la Salud rechazaron la condena a la médica del caso 911

"Los profesionales de la Salud de la ciudad de Bahía Blanca queremos expresar nuestro rechazo ante el fallo contradictorio del jurado en el juicio contra la médica María Renata Pierini Lerner, en el cual se la declara culpable de homicidio culposo. En tal juicio ha sido demostrado que nuestra colega cumplió con el protocolo del servicio".

Así comienza un comunicado difundido hoy por la Asociación de Profesionales Municipales de la Salud de Bahía Blanca, que contó con el respaldo de la Asociación Médica de nuestra ciudad.

"Se desprendería de tal fallo que cumplir nuestras tareas dentro de un marco de responsabilidad nos expondría a una situación de incertidumbre laboral y profesional, y a la posibilidad que tanto los médicos del SIEMPRE (sistema municipal de emergencias) como los profesionales de la salud en general puedan ser juzgados y culpados por el cumplimiento de las normativas y procedimientos elaborados según evidencia científica de cada especialidad", continúa el texto.

La semana pasada, en un juicio por jurados, se declaró culpable a Pierini Lerner de homicidio culposo, en el marco de un episodio ocurrido a mediados de 2016, cuando una pareja perdió la vida por la inhalación de monóxido de carbono en una vivienda del barrio Las Cañitas.

Por el hecho fueron juzgados el operador del 911 Juan Manuel Sánchez y la médica, acusados de incumplir los deberes en el operativo que terminó con la muerte de Ramiro Gavilán y Micaela Hernández.

Sánchez no fue sentenciado por homicidio sino por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Los profesionales le apuntaron al operador: "Creemos que a pesar de la responsabilidad sabida del operador y su reconocida falla en la transmisión de información a la ambulancia (...) la doctora Pierini fue juzgada y culpada ignorando categóricamente este detalle".

A Pierini le imputan no haber tomado conciencia de la gravedad de la situación dentro del inmueble donde vivía la pareja fallecida ni haber actuado en consecuencia.

El monto de la pena no se dio a conocer el día en que se pronunció el jurado sino que la jueza profesional, Claudia Fortunattí, debe comunicarlo en estos días.

La carta de la madre

La madre de Pierini, Mónica Lerner, escribió un descargo en las redes:

"Renata Pierini es mi hija, es médica especialista en emergentología, destacada profesional a nivel latinoamericano. Escribió libros, los cuales fueron premiados en el exterior. Es instructora de organismos internacionales para Argentina y Latinoamérica.

"Docente universitaria, cursó su carrera en la Facultad René Favaloro y Fundación Barcelò. Cada 5 años renueva su especialidad frente a un comité como deberían hacer todos los especialistas. Vive en constante perfeccionamiento profesional. Es una médica conocida y valorada en su ámbito. Hasta aquí su CV.

"Ahora escribo desde lo familiar. La he visto luchar contra molinos de viento, tratando de mejorar el sistema de emergencias. Tratar de que los operadores tengan preparación adecuada y perfiles específicos.

"Me faltó en muchas fiestas familiares porque debía cubrir guardias donde faltaban médicos. La he visto casi hasta los 9 meses de embarazo arriba de una ambulancia. La he visto faltar a reuniones escolares por cumplir con su trabajo. La he sentido pedir para que los hospitales den acceso a una ambulancia, lo que a veces es una lucha titánica.

"Podría seguir enumerando situaciones... Pero lo más lamentable fue escuchar de un jurado un veredicto culpable, donde no se cuestiona su accionar médico ni mala praxis. Solo que debió IMAGINAR que algo pasaba ahí adentro... Cuando nunca fue informada de la situación límite.

"Yo lo sé y el fiscal también como lloró la primera vez que sintió esa grabación pensando 'si me hubiesen informado correctamente se podía actuar en consecuencia'.

"Ella se preparó para salvar vidas. No para matar. Les pido a mis contactos viralicen la grabación, donde un jurado culpa al operador y con los votos lo absuelve. Nos puede pasar a todos caer en manos de personas que no interpretan consignas y terminar así.

"Dejar libres a violadores, narcos, operadores irresponsables. Mi familia y yo, su mamá, sabemos quién es mi hija".