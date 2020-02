Mauro Sabatini: “Que una hinchada quiera comprar mi pase es lo más loco que me pasó en la vida”

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa)

“El otro día fui a un evento en Punta Alta y la gente hacía cola para sacarse fotos conmigo. Es todo una locura lo que estoy viviendo. Que una hinchada quiera comprar mi pase, es lo más loco que me pasó en la vida".

A esta altura, la historia de Mauro Sabatini para quedarse en Sporting es conocida por -casi- todos. Incluso, fuera del ambiente del fútbol liguista.

Es que la movida para que el rojinegro pueda comprar el pase de su delantero estrella (tasado por Comercial en un millón 200 mil pesos) nació en Punta Alta, pero creció hasta llegar a todos los medio nacionales e, incluso, alguno internacional.

"Lo más loco fue eso, como se viralizó la noticia. Me llamó TyC Sports, TN, Telefé, la radio de Del Moro (sic), como cinco radios más de Buenos Aires. Hasta videollamadas con canales de televisión de Buenos Aires. Una locura. Cuando salí en ESPN ¡Estaba ahí Astrada (Leonardo, ex volante de River y la Selección)! ¡Una locura! ¡Astrada hasta compró un bono!", remarcó el Topo (28 años).

Lo cierto es que el equipo puntaltense ya juntó los 200 mil pesos para renovar el préstamo, por lo que se aseguró al goleador por otra temporada. No obstante, aún se encuentra tratando de conseguir el millón restante para que el Topo sea definitivamente rojinegro.

El bono contribución que se vende a $ 100 y sortea dos televisores y una camiseta firmada por Sabatini, todavía se puede conseguir en Punta Alta, Bahía Blanca y por todos lados.

"Con un amigo tiramos la idea y el club hizo todo para que sea haga seriamente. Pusieron la Agrupación (NdR: Tucu Vélez), que se re entusiasmaron.Le estamos metiendo a pleno. Pero la verdad es una locura que el hincha me brinde tanto cariño. Y más que yo soy de afuera, no es que nací en el club. Estoy un poco sorprendido por todo lo que se armó", insistió Mauro, mientras se prepara para el 2020. A veces a la par del grupo y, cuando su otro trabajo no se lo permite, de manera individual con un profe.

"Se respeta lo que pidió Comercial, por ahí no son valores que se manejan en la Liga. Es lo que se comenta, que es muy elevado el monto. Igual estoy agradecido a Comercial de que le pusieron un precio a mi pase y me venden. Ahí viví muchos momentos lindos y muchos tristes, como en todos lados. Se respeta lo que pidieron porque soy de ahí, ojalá ese dinero lo puedan destinar de la mejor manera en el club, para invertir en las inferiores o cosas que le sirvan al futuro", se ilusionó el "9".

¿Presión extra o no?

Sabatini llegó a Sporting en 2017 y desde entonces cosechó dos títulos (Apertura 2018 y 2019) y marcó ¡58 goles en 84 partidos!.

-No suele pasar que la gente haga cola por sacarse una foto con un jugador de la Liga. ¿Qué te genera eso?

-No sé como será en otros clubes. Pero acá pasa eso, estaba sorprendido pero contento por el cariño. Obviamente que uno se gana a la gente adentro de la cancha, pero también afuera. Hay que ser buena persona todos los días y tratar bien a la gente, ser honesto y humilde. Eso lo lleva a uno a ser lo que yo soy en Sporting hoy.

-¿Te genera una presión extra toda esta movida?

-No, no sé si presión. Es algo lindo porque sabes que tenés toda la gente de tu lado. No lo tomo como una presión, sino como un cariño grande que me tienen. Ahora tengo que entrenar el doble para devolverle a ellos ese cariño y hacer más de lo que hice el año pasado.

-Los de Sporting te aman. ¿Y los de Rosario, qué onda?

-¿Te digo la verdad? Hay gente de Rosario que me escribe, que me pone que es de Rosario pero igual me felicita por lo que hice y por la clase de persona que soy. Y hay gente de Rosario que me ha comprado bonos también, es muy loco.

¿El fútbol? Para vivos...

Para que un jugador logre explotar su mayor potencial, son varios los factores que deben alinearse y marchar en sintonía, más allá de la condiciones individuales. Y todo eso, encontró en Sporting y en Punta Alta el Topo. Su nuevo lugar en el mundo.

"Acá tenés todo. Es un club que excede la categoría totalmente, está para jugar Nacional B. En infraestructura tiene todo: un vestuario de Primera, dos utileros, asistentes, ayudantes, para ver videos, para hacer hielo, el profe tiene todo para trabajar, el técnico tiene todo para trabajar. Tenemos muchos lugares para entrenar. Y, encima, vos ves que los dirigentes hacen bien las cosas entonces a uno le dan ganas de quedarse. Yo vine sin saber como era el club, pero cuando te das cuenta... el fútbol para vivos. ¿Cómo no me voy a querer quedar si el club está ordenado, tiene una banda de gente, la gente te quiere....? No te dan ganas de irte nunca más de acá", admitió.

-¿Más allá de los logros se formó una química especial en el club, no?

-Ni hablar. Tengo una relación excelente con los dirigentes, con la gente. Tenemos un dirigente, Mario Gómez, que está todos los días con nosotros. El tipo no falta un entrenamiento, es el que dice "que sí" y "que no" a los jugadores; no es fácil ser dirigente de Sporting. Todo ese conjunto de cosas hace que uno no quiera irse nunca.

-Por todo lo que me decís es difícil que te volvamos a ver con otra camiseta de la Liga...¿Es así?

-Eso nunca se sabe. Hoy en día disfruto mucho lo que estoy viviendo en este club, que es un gigante de la Liga. Lo disfruto al máximo. No sé cuantos años de carrera me quedan, porque nunca se sabe. Pero he disfrutado muchos estos años acá, están siendo excelentes. Ojalá sigamos así; lo voy a seguir disfrutando con mi familia.

La vara alta

-Imagino que, mínimo, aspiran a repetir todo lo bueno hecho hasta acá.

-Quedó la vara muy alta. El cuerpo técnico está trabajando igual o mejor que el año pasado y nosotros queremos lo mismo: salir campeón otra vez para lograrlo tres años seguidos.

-Más allá de eso, ¿soñás con jugar una categoría superior en el club?

-Ni hablar. Eso está más que hablado con los dirigentes, pero eso es trabajo de ellos. Ojalá Sporting pueda jugar otra categoría, se lo merece la gente y los dirigentes que hace años están haciendo bien las cosas. Aparte el club tiene todo para hacerlo, está más que claro. Además, se está haciendo un muy bien trabajo en las inferiores con la “Chicha” (Nieto). El club tiene un muy buen futuro.

-Te llevo de nuevo a lo del pase y el bono, como para cerrar...¿Llegan a juntar la plata?

-No sé si la vamos a juntar ja, ja. Pero que lo sueño, lo sueño. Es difícil juntar un millón de pesos. Se están vendiendo bonos, no sé cuánto, pero se están vendiendo. En todos lados, en Punta Alta venden y en Bahía mi vieja se está moviendo un montón.

A fuerza de goles, el Topo se ganó a la gente de Sporting, que ahora está escribiendo otra de esas locas historias que rodean a la inexplicable pasión del fútbol.

La dupla que fue, la que viene y la que no pudo ser...

Alejandro Delorte es una de las caras nuevas con las que contará el entrenador Rodolfo Cuello, quien tendrá la motivadora misión de hacer que Sabatini y el Flaco se cansen de gritar goles en Sporting.

"He jugado con varios jugadores importantes y he aprendido mucho y todavía me queda mucho por aprender. De a poco vamos entrando en confianza con el Flaco, sabemos que jugó en todos lados, que tiene mucha experiencia. Me sorprendió el estado físico que tiene, está muy bien. Hay que trabajar juntos para que el domingo en la cancha nos podamos entender de la mejor manera y podamos hacer goles los dos", se ilusionó Mauro

-¿De quién aprendiste mucho este tiempo en el club?

-Aprendí mucho de Darío (Gigena), me enseñó y me dejó mucho en el tiempo que compartimos. Es un gran delantero.

-¿Y alguno con el que te hubiera gustado compartir ataque?

-Y... me hubiera gustado jugar arriba con la Chicha Nieto, que es muy querido acá en el club. Obvio que nunca va a pasar porque está gordo y viejo como Maradona ja, ja. Pero me hubiera gustado jugar y gritar unos goles con él.

¿Por qué lo aman tanto? Entre otras cosas, por esto...

El comienzo. Mauro Sabatini debutó en Sporting el 30 de julio de 2017. El Topo ingresó por Luis Acosta (a los 57m.), en la derrota ante Olimpo por 1 a 0, en punta Alta. Emi Ortiz era el DT.

Una máquina. Sabatini ganó dos títulos en Sporting y lleva 58 goles en 84 partidos. Su mejor torneo fue el Clausura 2019: 16 festejos en 17 encuentros.

Sus preferidos. Pacífico de Cabildo es al que más le marcó con Sporting (8). Además, le hizo 6 a Rosario y Tiro; 5 a Villa Mitre, Bella Vista, Liniers y Olimpo.

¡Justo vos! Su amigo Ezequiel Alonso fue el único que le atajó un penal de los 10 que pateó con Sporting.

Datos: Eduardo "Cocho" López.