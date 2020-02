Julián Santero y Gastón Iansa, los primeros ganadores del nuevo Ezequiel Crisol

El mendocino Julián Santero (Corolla) coronó un fin de semana perfecto en el nuevo Ezequiel Crisol de Aldea Romana, al imponerse de punta a punta en la primera final del año de la Clase 3 del Turismo Nacional.

Representando a Toyota Gazoo Racing, Santero se anotó como uno de los primeros vencedores de la historia del nuevo Ezequiel Crisol de Aldea Romana, que hoy, bajo un lleno total de pùblico, vivió una fiesta inolvidable.

Autor de la Pole y ganador de la serie más veloz, Santero se impuso sobre el actual campeón, el rionegrino José Manuel Urcera (All New Civic) y el tandilense Leonel Pernía (Vento), los demás ocupantes del podio.

Una pena lo ocurrido en la primera vuelta con el bahiense Juan Pipkin (Corolla), ganador de la tercera serie, quien rápidamente quedó fuera de carrera (transitaba 4º) por un fuerte toque que lo sacó de pista.

"Espero que a Mallo lo desclasifiquen de esta carrera y le den un par de puestos de recargo en la próxima carrera. Arriesgó todo en la primera curva, me pegó y me desacomodó y me rompió el auto", expresó Pipkin.

Quien tampoco logró ver la bandera de cuadros fue el villalonguense Adrián Percaz (Focus), quien abandonó a 5 giros del final, en un un inicio de temporada que empezó mal y terminó peor para el ex campeón de Clase 2.

Iansa pegó primero

Al igual que Santero, Gastón Iansa (Fiesta) se llevó todo este fin de semana del Ezequiel Crisol de Bahía Blanca, luego de dominar clasificación, serie y la primera final de la temporada de la Clase 2.

El oriundo de San Vicente, ganador de su segunda final en la categoría, logró imponerse sobre el olavarriense Agustín Herrera (Etios), quien lo puso en aprietos durante varias vueltas y el santafesino Ignacio Procacitto (Trend).

Increíblemente, cuando faltaba media vuelta para el banderazo a cuadros, un toque de Miguel Ciaurro (Trend) dejó fuera de carrera al local Leandro Vallasciani (Trend), cuando a poco estaba de arribar 6º.

"Seguramente fue sin intención, pero nos dejó afuera. De todos modos no opaca lo que fue el fin de semana, porque haber estado entre los 10 después de tanto tiempo sin correr, es muy bueno", analizó Leo.

La fortuna tampoco estuvo del lado del otro crédito local, Sebastián Pérez (Onix), quien rompió el impulsor luego de transitar apenas 50 metros de carrera, justo cuando se predisponía a superar a su coterráneo Vallasciani.