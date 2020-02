Por Pablo Andrés Alvarez / palvarez@lanueva.com

El ingeniero forestal Pablo Bianco, flamante director de Espacios Públicos del municipio, alertó sobre la delicada situación que atraviesa el Parque de Mayo y planteó la necesidad de poner en marcha un Plan Director a largo plazo en la ciudad.

En ese sentido, Bianco, un especialista en la materia, remarcó la importancia de encarar distintos trabajos que permitan la subsistencia de los árboles en el principal paseo público bahiense, sin descuidar el resto de los espacios verdes.

“La situación del Parque de Mayo es muy delicada y el objetivo es rescatarlo. Tiene sus suelos agotados, sin nutrientes ni humedad suficiente, carece de estructura y la mayoría de sus árboles están en fases críticas”, opinó Bianco, quien también manifestó la importancia de trabajar mancomunadamente con otras instituciones, como pueden ser las universidades.

“La solución a los problemas del Parque de Mayo no aparece en ningún libro. Por eso es que hay que ir probando distintas alternativas para ver cuál surte efecto, pero lo que está claro es que no puede seguir de esta manera. Debemos tener en claro que es muy difícil encarar trabajos de fondo sin que ocasionen algún tipo de perjuicio”.

Uno de los principales inconvenientes que percibe Bianco es la falta de nutrientes del suelo.

“Sí o sí hay que mejorar su suelo, pero chocamos con que existen muchísimas raíces superficiales de eucaliptus. Por lo tanto, no se puede entrar con rastras de disco a arar, que podría ser una de las soluciones. Hay que articular muchos tratamientos artesanales, que llevan su tiempo y mucha más mano de obra”.

Y agregó: “Sí no logramos nutrir a los eucaliptus, no hay forma de mantenerlos con vida. Hoy están parados sobre un piso sin estructura, o sea que no pueden retener la humedad, ya que el agua se pierde en la superficie por correntía. Y a eso se agrega que la napa está baja”.

Para tener noción del inconveniente, el ingeniero forestal comentó que esta especie de árboles evapora alrededor de 800 litros de agua por día.

“Pero no tiene forma de reponerla, por lo tanto se va secando paulatinamente. Debemos lograr irrigarlos otra vez. Una propuesta que estamos analizando es recuperar los canales que el parque tenía hace 30 años. Debemos recordar que los eucaliptus del parque fueron plantados para secar un vado, pero ese vado dejó de existir hace 40 años cuando se construyó el canal Maldonado. O sea que no reciben otra agua que no sea de lluvia, pero tampoco la pueden retener por la compactación de los suelos”.

Otro problema es el intenso uso que la población le da al paseo público.

“Para realizar estos ensayos, se deberán ir cerrando áreas. Porque si se decide sembrar una pastura de leguminosa, como puede ser alfalfa, para generar estructuras bajo tierra con sus raíces y que la planta fije nitrógeno para darle nutrientes al suelo, debemos evitar que la gente pisotee”.

A ello se agrega el mal uso cotidiano.

“Otros problemas se originan por falta de educación y conscientización. Sin ir más lejos, lo que ocurre casi todos los días en el Parque de Mayo, cuando la gente prende fuego al pie de los árboles. Indefectiblemente los están secando. O que todos los fines de semana aparezcan rotos varios picos de riego en el Paseo de las Esculturas”.

Y añadió: “Se debe prohibir el ingreso de los automóviles a las áreas internas de los parques, porque siguen compactando el piso. Pero pusimos tocones para impedirlo y los sacaron”.

Bianco aclaró los motivos de una de las críticas más frecuentes: la falta de cartelería informativa.

“En alrededor de dos años rompieron 240 carteles. Y muchos otros aparecieron incendiados. Estamos reponiéndolos constantemente”.

Aunque el Parque de Mayo es el más afectado, el resto de los paseos públicos también arrastran inconvenientes.

“El Parque Independencia, en cuanto a lo forestal, está bastante bien. Y eso se debe, en su mayor medida, a que fue pensado como parque. El resto surgieron como bosques de retroganados o reservas naturales, sin planificar su utilización social. En el Parque de la Ciudad y en el Illia se viven situaciones similares al parque de Mayo pero en menor magnitud. Con algunas intervenciones puntuales se pueden mejorar”.

Por último, Bianco remarcó que las soluciones no son mágicas y mucho menos en poco tiempo.

“Nada de un planeamiento forestal es a corto plazo. Tenemos que pensar que, siguiendo un plan de trabajo, el parque se puede empezar a recuperar en 10 años, por lo que se debe encarar una política de estado”.