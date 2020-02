Teatro, música, deporte, caminatas para la familia, y mucha playa en Pehuen Co

En Pehuen Co prosiguen este fin de semana las actividades especialmente preparadas para completar el disfrute vacacional de los turistas, más allá de las horas de mar, arena y sol que los reúne en las cálidas jornadas de playa.

Por caso, habrá espectáculos en el Multiespacio Cultural de la Sociedad de Fomento “Theatron”, hoy y mañana, a las 22.

Mañana, en la entidad social se desarrollará un taller denominado “Crea tu Bienestar”. Será de 18.30 a 20.30, con entrada libre.

También se están programando las últimas visitas guiadas de febrero hacia el Área II de la Reserva Pehuen Co – Monte Hermoso: Hoy, a las 17, organizada por Refugio del Sudoeste; mañana, a las 16.30; y el domingo 23, a las 10.30, en ambos casos por servicio de Guardaparques.

En la fecha, pero a las 14, se llevará a cabo en la bajada de calle Rosales, la 15 edición del Seven de Rugby “Alejandro Depascuale”. En este caso, será organizado por la agrupación Saurios, que llevan 20 años realizando actividades relacionadas a esta disciplina. Participarán las categorías primera, veteranos, súper veteranos y femenino.

Los interesados en participar deben comunicarse a los teléfonos 02932–15414735 y 15404143. Durante el evento también habrá una demostración de Gimnasia Artística a cargo de Valeria Pereyra.

Además, concluye la fecha del Pehuen Rock con Delorean, hoy, en la peatonal Paseo del Mar, desde las 22.

Delorean es una banda que interpreta covers internacionales de los 70, 80 y 90, clásicos que se convirtieron en canciones populares de bandas históricas de esas décadas, además de sobrevolar algún que otro artista más cercano a estos tiempos.

Hacia finales de 2013, comenzó este proyecto que aún continúa en actividad, pasando por fiestas provinciales, nacionales, escenarios y eventos culturales de Bahía Blanca y su zona de influencia.

En noviembre de 2019 se presentaron en la 3 edición de la Fiesta Provincial de Comida al Disco A Mar Y Campo.

El nombre de la banda deriva de la máquina del tiempo de “Volver al Futuro”, con el propósito de viajar por el tiempo a las mejores épocas de la música. Está compuesta por Gerardo Favatella (voz), Matías Gutiérrez (guitarra), Francisco Laiuppa (teclado), Bruno Mercado (bajo) y Marcelo Díaz Lucero (batería).

Historia, economía y cultura de Villa del Mar



En Villa del Mar se desarrollará hoy, desde el mediodía, la 12 edición de la Fiesta de los Humedales.

Contará con la organización del municipio y una comisión integrada por todas las instituciones de esa localidad (Asociación de Fomento, Fundación FRAAM, Capilla Estrella de Mar, Escuela N°15, Jardín de Infantes N° 917 y el programa Mesas Barriales de la Secretaría de Desarrollo Social).

Habrá artesanos, productores, muestras de ONG y caminatas guiadas.stands gastronómicos organizados por instituciones locales y vecinos para vender comidas típicas y disfrutar de espectáculos artísticos organizados por el municipio.

Bajo el lema "Los Humedales y la Biodiversidad”, establecido para este año 2020, se busca destacar la importancia de la vida en espacios naturales. Esta fiesta anual que engalana a toda la comunidad de la villa balnearia, tiene como objetivo poner en valor y reconocer la importancia que los humedales tienen en la reserva Bahía Blanca, Bahía Falsa, Bahía Verde.