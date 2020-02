¡Semáforo verde! Todo lo que tenés que saber en la previa al inicio del Playoff 2020

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

¡A lo que vinimos, señores! El Estival de Midget 2019/20 comienza a desandar hoy la instancia más importante y atrapante del certamen: la disputa del playoff, el mini certamen que definirá al flamante campeón.

Serán doce almas, doce ilusiones y doce máquinas batiéndose durante seis programaciones, desde hoy y hasta el viernes 20 de marzo, en lo que será la novena edición de este particular sistema de campeonato.

Es momento de hacer borrón y cuenta nueva de lo ocurrido hasta el viernes pasado, con culminación de la fase regular. Esta noche habrá que bajar y dar denuevo, el ciclo veraniego comienza a escribir una nueva historia…

La edición 2020 no presenta grandes novedades en cuanto a su conformación, a diferencia del ciclo pasado, con varios primerizos en dicha materia.

La tercera fue la vencida para Leonel Ramos, el único piloto que tendrá su bautismo de playoff, concretando así la posibilidad que se le había escurrido por tan poco en las dos últimas ediciones.

La otra cara de la moneda la representa el campeón, Fernando Caputo, quien continúa exhibiendo asistencia perfecta desde la implementación de este sistema, con 9 presencias en misma cantidad de disputas.

En ese área le siguen Claudio Roth (7), Esteban Mancini (6), Sebastián Burgos (6), Emiliano Urretabiscaya (4) y Roy Altamirano (4). Este último, claro dominador del tramo regular y uno de los principales aspirantes.

La nómina de los 12 también la integran Kevin Altamirano (3), Luciano Franchi (2), Luciano Vallejos (2), Matías Lastra Meler (2) y Rodrigo Perugini (1). A excepción del medanenses, los demás, junto a Ramos, aún adeudan la victoria reglamentaria para poder pintar el "1".

Vale destacar que para las seis programaciones restantes, y luego de mayoría de votos, la Comisión Deportiva del CMS confirmó el paso de la máquina motoniveladora antes de disputarse la prefinal.

A continuación, un repaso por cada uno de los postulantes al título:

Esteban Mancini (9)

**Nacimiento: 10 de noviembre de 1987 (Médanos).

**Debut: Estival 2009/10.

**Playoffs disputados: 6 (campeón en dos ocasiones).

**Victorias en el Estival 2019/2020: 6 series, 3 semifinales, 3 finales y 3 podios.

**La palabra: “El auto está mucho mejor que en el playoff pasado. Si bien este año tuvimos problemas, al anterior coche nunca le encontramos la vuelta. En ese sentido estoy tranquilo, porque sé que estoy para pelear bien arriba. Siempre voy a ganar, pero no tengo la presión de ir en busca del “1”. De todas maneras quiero pelear y voy a ir por él”.

Roy Altamirano (6)

**Nacimiento: 8 de febrero de 1997 (Bahía Blanca).

**Debut: Estival 2014/15.

**Playoffs disputados: 4

**Victorias en el Estival 2019/20: 7 series, 4 semifinales, 2 victorias y 6 podios.

**La palabra: “Es la primera vez que estoy tan tranquilo, los chicos no pueden creer que esté así. Saber que cuento con un buen auto, con lo difícil que es lograrlo, me llena de tranquilidad. Ya estoy hecho con mi campeonato, aunque también soy consciente que está todo dado para pelear bien adelante. Voy a correr de la misma forma, no se plantea nada raro a esta altura. Se arriesgará cuando haga falta hacerlo”.

Claudio Roth (6)

**Nacimiento: 8 de mayo de 1977 (Villa Regina).

**Debut: Estival 1996/97.

**Playoffs disputados: 7

**Victorias en el Estival 2019/20: 5 series, 2 semifinales, 2 finales y 2 podios.

**La palabra: “Lograr estar en un playoff más es gratificante. Tengo muchas ganas de pelear otro campeonato, el triunfo del viernes me dio tremenda inyección anímica. Este rendimiento del auto y los buenos resultados es lo que buscamos desde el comienzo y lo que me inspira. Hay que salir a buscar puntos, esa es la receta para correr estos campeonatos. Más allá que los años pasan, nunca se pierde el hambre a la hora de acelerar”.

Sebastián Burgos (6)

**Nacimiento: 15 de enero de 1981 (Bahía Blanca).

**Debut: Estival 2005/06.

**Playoffs disputados: 6 (campeón de la primera edición)

**Victorias en el Estival 2019/20: 2 series, 2 semifinales, 2 finales y 3 podios.

**La palabra: “Muy feliz y muy contento por estar otra vez acá, por suerte ya van varios. Tengo una buena arma y eso es lo más importante de todo, después habrá que ver cómo se van dando las noches. Perder un playoff por tan poco como me pasó el año pasado duele muchísimo. Eso por ahí te da más garra y aprendizaje a la hora de afrontar las competencias.”

Luciano Franchi (3)

**Nacimiento: 7 de noviembre de 1994 (Médanos).

**Debut: Estival 2015/16.

**Playoffs disputados: 2

**Victorias en el Estival 2019/20: 7 series, 4 semifinales, una prefinal, una final y 5 podios.

**La palabra: “Estoy tranquilo y contento por el rendimiento del auto. A esta altura del torneo pasado había mucha incertidumbre, pero en este momento todo lo contrario. El auto está muy bien, rinde en cualquier piso y lo demás está por verse, uno nunca termina de conocer el funcionamiento de la mente. La firmeza de la estructura me da mucha confianza. Hay que ir a ganar en todas, no hay otra forma de correrlo”.

Fernando Caputo (3)

**Nacimiento: 17 de septiembre de 1977 (Bahía Blanca).

**Debut: Estival 2000/01.

**Playoffs disputados: 8 (campeón de la edición pasada y único presente en todas las ediciones).

**Victorias en el Estival 2019/20: 6 series, 5 semifinales, una prefinal y una final.

**La palabra: “Estuve en todos y eso quiere decir que fui competitivo y que estuve a la altura. Ahora viene la parte más linda, donde hay que poner todo y ser regular para llegar a la última con chances. Quedar con el “2” será un mal resultado, yo quiero sí o sí salir campeón. Tenemos todo para poder repetir, al auto no le falta absolutamente nada. Se trabajó mucho en la transmisión y en el motor. No dejamos nada librado al azar”.

Emiliano Urretabiscaya (3)

**Nacimiento: 27 de noviembre de 1983 (Bahía Blanca).

**Debut: Estival 2001/02.

**Playoffs disputados: 4

**Victorias en el Estival 2019/20: una serie, una semifinal, una final y 4 podios.

**La palabra: “El auto viene siendo muy regular y está en excelentes condiciones para estar ahí y peleando hasta lo último. No sé si la clave será la regularidad, pero es a lo que uno le apunta todos los años. Tuve un par de carreras muy malas, pero me recuperé a tiempo y siendo lo constante que quise. Tener la victoria en el bolsillo es una tranquilidad inmensa. Con lo parejo que está todo, ser regular te puede acercar al objetivo”.

Rodrigo Perugini (0)

**Nacimiento: 13 de agosto de 1990 (Bahía Blanca).

**Debut: Estival 2012/13.

**Playoffs disputados: 1

**Victorias en el Estival 2019/20: 8 series, 5 semifinales, 2 prefinales y un podio.

**La palabra: “No pensaba estar acá, pero es todo mérito de Matías (Salaberry) y Sergio (Torres) que me dieron un autazo. Las últimas fechas dimos un salto de calidad importante, pero faltaría redondear con un resultado final bueno. Para ganar hay que correr con el cuchillo entre los dientes, aunque primero será la clave la semifinal. No quedan muchas balas, veremos si podemos redondear una. Pase lo que pase fue una temporada mágica”.

Luciano Vallejos (0)

**Nacimiento: 29 de abril de 1997 (Bahía Blanca).

**Debut: Estival 2014/15.

**Playoffs disputados: 2

**Victorias en el Estival 2019/20: 2 series, 3 semifinales, una prefinal y 3 podios.

**La palabra: “Estoy contento de estar nuevamente acá; no de la mejor manera, pero en definitiva soy uno de los candidatos. Mecánicamente se trabajó mucho para mejorar los motores, y creo que estamos bien posicionados en ese sentido. La experiencia de haber corrido y peleado dos playoffs puede ser importante en momentos claves. Tuve mucha mala suerte a lo largo de las 12 fechas, ahora tienen que venir las buenas”.

Kevin Altamirano (0)

**Nacimiento: 13 de agosto de 1992 (Bahía Blanca).

**Debut: Estival 2013/14.

**Playoffs disputados: 3

**Victorias en el Estival 2019/20: 6 series, 2 semifinales y 1 podio.

**La palabra: “Estoy muy tranquilo y con un auto muy bueno, tengo muchas ganas de acelerar y ganar alguna que otra carrera. Me desvela más eso que pelear el campeonato. Si se gana, a partir de ahí se verá qué hacer y cómo. Primero quisiera sacarme esa espina del triunfo. El auto está 10 puntos, por ahí yo estoy un poco relegado. Pero tengo fe y muchas ganas que ya empiece la definición”.

Leonel Ramos (0)

**Nacimiento: 21 de marzo de 1991 (Bahía Blanca).

**Debut: Estival 2015/16.

**Playoffs disputados: Ninguno.

**Victorias en el Estival 2019/20: 5 series, una semifinal, una prefinal y 2 podios.

**La palabra: “Estar acá es un gusto enorme. Teníamos el medio pero se venía negando, especialmente la temporada pasada. Ahora hay que darlo todo y no especular. El primer objetivo está cumplido, queda tratar de ganar la final que sería un premio enorme para el equipo. A pesar de algunos altibajos, el auto está 10 puntos. Desde la primera me tengo fe, esperé mucho vivir este momento”.

Matías Lastra Meler (0)

**Nacimiento: 27 de marzo de 1998 (Bahía Blanca).

**Debut: Estival 2014/15

**Playoffs disputados: 2

**Victorias en el Estival 2019/20: 4 series, 4 semifinales, una prefinal y un podio.

**La Palabra: “Me saqué un peso de encima, ahora hay que soportar la presión de correr un playoff. Siempre se termina disfrutando ésto, pero así y todo hay que ir a correr con lo mejor para estar a la altura y no tener que reprocharse nada. Hubo que cumplir fecha de sanción, tuve roturas y vuelcos, pero las condiciones creo que siempre las tuve. El auto está impecable, se recuperó, se probó y anda bárbaro. No sé si estaré peleando con los referentes, pero seguramente haga ruido”.

Historial Playoffs

**Playoff 2011/2012 (integrantes): Daniel Altamirano (10), Fernando Caputo, Sebastián Burgos, Claudio Roth, Diego Andrade, Gastón Pérez, Claudio Marcos, Fernando Bonacci, Marcelo Weimann y Matías Yungblut. Campeón: Sebastián Burgos.

**Playoff 2012/2013: Daniel Altamirano (15), Martín Saldamando, Claudio Marcos, Fernando Caputo, Julio Monteros, Francisco Giambartolomei, José Giambartolomei, Walter Renero, Cristian Nápoli, Emiliano Urretabiscaya, Esteban Mancini y Sebastián Burgos. Campeón Daniel Altamirano.

**Playoff 2013/2014: José Giambartolomei (15), Daniel Altamirano, Julio César Monteros, Sebastián Pérez, Marcelo Weimann, Rodrigo Peruggini, Gabriel Schiebelbein, Claudio Roth, Fernando Caputo, Mariano Pérez, Emiliano Nuesch, Néstor Fabio Rossini. Campeón Julio Monteros.

**Playoff 2014/2015: Claudio Roth, Esteban Mancini, Emiliano Urretabiscaya, Daniel Altamirano, Julio Monteros, Gastón Pérez, Marcelo Weimann, Diego Andrade, Roberto Calahorra, Fernando Caputo, Gabriel Schiebelbein y Sebastián Burgos. Campeón: Claudio Roth.

**Playoff 2015/2016: Esteban Mancini, Gastón Pérez, Claudio Roth, Fernando Caputo, Sebastián Pérez, Roy Altamirano, Néstor Mancini, Sebastián Burgos, Gabriel Schiebelbein, Walter Renero, Julio Monteros y Daniel Altamirano. Campeón: Esteban Mancini.

**Playoff 2016/2017: Emiliano Urretabiscaya, Esteban Mancini, Marcelo Weimann, Claudio Roth, Fernando Caputo, Kevin Altamirano, Brian Altamirano, Gabriel Schiebelbein, Roy Altamirano, Gonzalo Prozorovich, Julio Monteros y Lucas De Acharán. Campeón: Esteban Mancini.

**Playoff 2017/2018: Esteban Mancini, Claudio Roth, Luciano Vallejos, Roy Altamirano, Matías Lastra Meler, Roberto Calahorra, José Giambartolomei, Brian Altamirano, Kevin Altamirano, Luciano Benedetti, Sebastián Burgos, Luciano Franchi, Gustavo Zennaro, Fernando Caputo y Daniel Altamirano. Campeón: Claudio Roth.

**Playoff 2018/2019: Fernando Caputo, Sebastián Burgos, Matías Lastra Meler, Esteban Mancini, Claudio Roth, Kevin Altamirano, Luciano Benedetti, Gabriel Schiebelbein, Axel Garabán, Leandro Campos, Luciano Vallejos, Emiliano Urretabiscaya, Gastón Pérez, Luciano Franchi y Roy Altamirano. Campeón: Fernando Caputo.

**Playoff 2019/20: 1) Esteban Mancini (9); 2) Roy Altamirano (6); 3) Sebastián Burgos (3); 4) Claudio Roth (3); 5) Fernando Caputo (3); 6) Emiliano Urretabiscaya (3); 7) Luciano Franchi (3); 8) Rodrigo Perugini (0); 9) Luciano Vallejos (0); 10) Leonel Ramos (0); 11) Matías Lastra Meler (0) y 12) Kevin Altamirano (0).