Denuncia por maltratos en un jardín: no declararon las dos acusadas

Tanto una docente como la directora de un jardín que funcionaba en la zona del microcentro, acusadas por los maltratos que habría sufrido un nene de 4 años, no declararon esta mañana ante el fiscal Marcelo Romero Jardín.

Desde el Ministerio Público se informó que la maestra María Marta Gelabert solicitó que su indagatoria fuera postergada para el próximo viernes 21 de febrero.

En tanto, Cintia Martinaud decidió hacer uso de su derecho a guardar silencio.

El hecho, según relató la mujer, se produjo en el establecimiento denominado "Besitos de Chocolate", que funcionaba en San Martín al 400.

La fiscalía señaló tiempo atrás que en la causa "están sindicadas Gelabert,docente del turno tarde,como posible autora, y Martinaud, directora, como posible partícipe necesario".

Indicó también que "a lo largo de la investigación se recolectaron numerosos elementos probatorios: testimoniales y registros fílmicos, que permiten robustecer la hipótesis respecto de los hechos".

El fiscal Romero Jardín investiga tres hechos caratulados como lesiones leves agravadas.

Poco después de realizar la denuncia, Andrea, madre del menor, describió la forma en que advirtió la situación.

"Empecé a ver las marcas en el cuello de mi hijo. Le pregunté a la maestra qué había pasado y me dijo que se había peleado con uno de los nenes", relató.

Y agregó: "Me fue disconforme porque no me cerró. No era la primera vez que venía con marcas. Pasaron uno o dos días, le pregunté a mi nene y empezó a sacar a la luz esto".

La mujer contó que, como pudo, el nene le dijo que cuando lo maltrató no podía respirar, tenía el cuello rojo y después la docente le dio un vaso de agua.