Alexis Mac Allister se despidió de Boca con todas las ganas de haberse quedado

Alexis Mac Allister emprendió esta mañana su viaje a Inglaterra para sumarse al Brighton, equipo que pelea el descenso de la Premier League, y antes de partir expresó: “me voy bien de Boca; algún día me gustaría volver”.

El volante fue adquirido por Brighton a principios de 2019 pero estuvo 6 meses en Argentinos Juniors y luego otros 6 en Boca a préstamo, y tras salirle la Visa se sumará al conjunto inglés esta temporada.

“Me voy bien de Boca, tuve seis meses y lo disfruté al máximo. Mi deseo era quedarme hasta junio pero ya hablé bastante sobre ese tema; lo que tenía que decir lo dije y es momento de cerrar. Quiero agradecer al mundo Boca y deseo volver en algún momento”, admitió.

Alexis explicó que la dirigencia le pidió que escriba la carta de despedida y agregó: “Me duele que digan que miento, pero no me preocupo, estoy tranquilo. Dije la verdad porque sentía que me estaban haciendo quedar mal, ahora hay que dar vuelta la página y pensar en lo que viene”.

Además, se refirió a la charla que tuvo con Juan Román Riquelme y confirmó que no tuvo comunicación con Miguel Ángel Russo, entrenador del plantel profesionbal xeneize.

“La charla con Riquelme fue con respeto mutuo, intercambiamos opiniones y quedó ahí. Estoy agradecido con él. Con Russo no hablé nunca, fue hola y chau cuando me fui para el preolímpico”.

Finalmente, expresó que está enfocado en su nuevo equipo: “Es muy importante, tengo el gran desafío de mostrar que puedo jugar en la Premier League”, y añadió: “Espero poder jugar para la Selección, el Brighton sabe que es muy importante para mi y quiero participar de Tokio y si hay posibilidades también en la Copa América”.