Los municipales saavedrenses cortarán la ruta nacional 33

Tras más de dos meses del comienzo del conflicto por un reclamo salarial, los trabajadores municipales agremiados de Saavedra iniciaron un paro total de actividades y mañana cortarán el tránsito en la ruta nacional 33.

Si bien el horario y la modalidad de los cortes recién se definirán en una asamblea que celebrarán a partir de las 6, se anticipó puede ser cortes paulatinos y posiblemente con entrega de volantes por las razones que llevan adelante esta medida de fuerza.

En el marco de la protesta, no habrá recolección de residuos y sólo funcionarán con un sistema de guardias como un día feriado los hospitales de Pigüé y Saavedra.

Ayer, los trabajadores se concentraron en el municipio, quemaron gomas frente al edificio y se manifestaron estruendosamente con bombos y redoblantes en el interior de la comuna, reclamando una recomposición salarial urgente.

Además, denunciaron que el intendente municipal Gustavo Notararigo “no los escucha”. Por ello, hoy sus representantes mantendrán un encuentro con concejales, para solicitarles que interpelen al jefe comunal por las violaciones al convenio colectivo de trabajo.

En enero, por decreto el Ejecutivo había otorgado un 5% y anticipado que en febrero o marzo, de acuerdo a la disponibilidad de recursos, se sumaría un 2,5% más, porcentaje que no satisface a los trabajadores.



“Estamos estancados en este conflicto. La única línea de conversación que tenemos es la secretaria de Gobierno (Alejandra González). El intendente no acusa recibo: no habla con nosotros, no trae ninguna propuesta salarial, y de lo único que hablan es de un 2,5% para marzo”, señaló el titular del STM, Néstor Batista.

“Nosotros no podemos esperar”, agregó el sindicalista.



Resignación del 30%

Al respecto, Batista insistió en que está dispuesto a resignar un 30% de su salario “de los 100 mil que tengo de básico (SIC)”.

“Que también toda la planta política lo haga. Con eso resolvemos el conflicto, porque estarán los recursos”, dijo.

Asimismo, anticipó que solicitó todos los días que tiene pendiente de vacaciones y que después tramitará su jubilación para no ser “una carga para el presupuesto". El gremialista es jefe de taller pero, según reconoció por un acuerdo con el exintendente Hugo Corvatta, “hace dos o tres años que no estoy en esa tarea” ya que solo se ocupa de la parte gremial. (Agencia Pigüé).