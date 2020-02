A la espera de Jaguares, los resultados de Pumas 7s y del Seis Naciones

Febrero arrancó con mucha actividad en el rugby internacional.

A última hora del viernes y en la madrugada de hoy se presentó el seleccionado argentino de seven, capitaneado por el bahiense Santiago Alvarez Fourcade.

Los Pumas 7s tuvieron un mal debut ante Sudáfrica -fueron goleados 52-14- pero se recuperaron en el segundo turno ante Samoa, en esta primera etapa del Circuito Mundial que se disputa en Sidney.

Luego de la derrota, los albicelestes vencieron al elenco samoano 28 a 21 con dos tries de Santiago Mare en los últimos instantes del partido.

En ambos partidos jugó como titular Alvarez Fourcade.

Para el equipo dirigido por Santiago Gómez Cora la acción continuará esta noche ante Francia (22.13, con emisión por streaming a través de ESPN Play).

El campeón Gales debutó con una cómoda victoria frente a Italia por 42 a 0 (21-0), como local y en el primer partido que tuvo la jornada del Seis Naciones.

El ganador tuvo un 60 por ciento de posesión de pelota (53 territorial). Hubo hat-trick del wing Josh Adams, mientras que también sumaron tries Nick Thompkins y George North.

Mirá el compacto con los tries de Gales:

Take in all five tries as Wales opened their 2020 #GuinnessSixNations campaign in style ⭕️ Dyna fuddugoliaeth gydag arddull trawiadol a llawn ysbryd. #WALvITA pic.twitter.com/44aqTVaf33