No hubo negociación en el conflicto municipal

Los gremios que representan a los empleados municipales decidieron suspender las negociaciones hasta tanto el Ejecutivo pague los haberes mensuales.

Para hoy estaba prevista una reunión entre las partes, que finalmente no se concretó debido a que los sueldos no estaban depositados, y con lo cual se agudizó la protesta que ya cumplió una semana.

"El conflicto sigue de la misma manera (sin concurrencia a los puestos), con el agravante que no se pagaron los sueldos", dijo Marcelo Sottile, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Coronel Rosales.

"Si no tenemos los haberes, no nos vamos a sentar a dialogar", insistió, al tiempo que indicó que "esto es una lucha de todos los trabajadores y no podemos permitir que nos toquen nuestros derechos".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"Hay mucho descontento y bronca. En el acta de Trabajo, el Ejecutivo dejó por escrito que los sueldos se pagaban el quinto día hábil, pero no recibimos nada. Esto hace que se intensifique la protesta. Nosotros estamos abiertos al diálogo pero no podemos aceptar que nos toquen los sueldos", agregó.

La extensión de la medida de fuerza, iniciada el miércoles de la semana pasada, se hace notoria, sobre todo, en las calles, con la acumulación de los residuos, teniendo en cuenta que se encuentra totalmente suspendido el servicio municipal de recolección domiciliaria.

Al respecto, Sottile dijo que "la comunidad debe pedirle explicaciones al intendente para saber en qué gasta la plata de los contribuyentes. Si los trabajadores estuviéramos bien pagos, no habría conflictos. Creo que se gasta más en la planta política que en el sueldo del empleado municipal".

Mirá el video: