El mexicano "Checo" Pérez aprovechó los errores de Mercedes y ganó su primera carrera en la Fórmula 1

El piloto mexicano Sergio Pérez (Racing Point), quien quedó en la última colocación en la primera vuelta, se recuperó y alcanzó una meritoria victoria en el Gran Premio de Sakhir, en Bahrein, de la Fórmula 1, en la penúltima competencia del calendario de la máxima categoría automovilística internacional.



La decimosexta y penúltima carrera de la temporada no contó con la presencia del actual campeón mundial, el británico Lewis Hamilton, quien padece coronavirus y le dejó su puesto en el equipo Mercedes al británico George Russell, que tuvo una muy buena performance, más allá del noveno puesto final.



El oriundo de Guadalajara, de 30 años y que todavía no tiene garantizada su butaca en la Fórmula 1 durante la temporada 2021 (a menos que sea piloto de pruebas en Red Bull), se sobrepuso a un arranque complejo y terminó abrazándose a su primer triunfo en la máxima división en su carrera número 190.

