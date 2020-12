Review: World Of Warcraft Shadowlands

por Nicolás "Naiko" Bahl para El Cubil Del Mal / prensa@elcubildelmal.com

Parece que fue ayer cuando tuvimos el trailer de lanzamiento, el cual dejo boquiabierta a una comunidad que venia de grandes decepciones como el final de Battle For Azeroth, la expansión anterior. En el trailer podemos ver como Sylvanas, rompía el Yelmo de Dominacion del Rey Exánime, rompiendo el fino velo que separaba al mundo de Azeroth de Shadowlands, el reino del más allá.

Mas de 12 meses pasaron desde ese trailer cinemático, y finalmente el Lunes 23 de Noviembre pudimos adentrarnos en esta nueva aventura en una tierra no solamente desconocida para los jugadores, sino de la cual se hacia poca mención en toda la historia oficial del juego, el llamado Lore. A diferencia de previos lanzamientos de Blizzard, Shadowlands no conto con una caida de servidores ni un colapso general del servicio, pero el delay era insoportable.

Primeras Impresiones

Si tuviera que empezar a describir las sensaciones descubiertas a lo largo de estas casi dos semanas, empezaría por la nostalgia. El uso y reuso de personajes emblemáticos de la franquicia se hace evidente si desde el inicio planteamos una expansión que se va a desarrollar al lugar donde, todos esos héroes y antagonistas, van a pasar su eternidad. Pero luego de varias horas dedicadas a la historia principal, finalmente llegue al primer gran implemento de la expansión: Torghast, the Tower of the Damned. Esta torre que toma todos los condimentos de grandes juegos roguelike, se encuentra en el centro de Shadowlands en The Maw, la zona a la cual las almas irremediables van a parar. Cuando uno se adentra por primera vez hay una palabra que empieza a sonar en lo más profundo de nuestra cabeza: Diablo 3. Toda la ambientación de The Maw, y sobretodo de Torghast, esta fuertemente inspirado en los presets de Diablo 3.

Por el contrario, algo que es totalmente novedoso y que es digno de ser mencionado y celebrado, fue la implementación de una "Aventura" para nuevos jugadores. Anteriormente el jugador cuando se creaba un personaje empezaba a transitar el camino de la raza que había escogido. En esta nueva aventura, el jugador parte de la premisa de ser un soldado de La Alianza o La Horda, según la facción que elija, embarcando en una misión en busca de una expedición que tenia el objetivo de ir a cartografiar islas inexploradas hasta el momento. Exile's Reach es el nombre con el que se conoce a esta aventura, y tiene como objetivo que en los primeros 10 niveles el jugador pueda tener contacto con las distintas partes del juego. El periodo de tiempo en el cual se termina esta aventura introductoria es de una hora, por lo que la recomiendo para tener un primer contacto con el juego.

Las zonas de Shadowlands

Si hay una característica que se sintió muy marcada en esta expansión es lo opuestas que son las zonas que conforman el reino de Shadowlands. Para un análisis un poco mas ordenado, vamos a separarlas en el orden en el cual el jugador las transita en el juego.

Bastion

Bastion es la primer zona en la cual aparecemos luego de la introducción a Shadowlands, y si tuviera que definirla en una palabra, seria Armonía. Toda la zona esta compuesta por una gama de colores dorados y celestes blanquecinos, que nos dan esa impronta de pureza y santidad en todo momento. El área se encuentra habitada por los Kyrianos, una raza de semi-ángeles que buscan el amino a la ascensión mediante el arrepentimiento de sus pecados y dejando de lado todo lo que, emocionalmente, los ataba a la vida terrenal.

Maldraxxus

Maldraxxus es la encargada de las fuerzas militares de Shadowlands, y por ello esta compuesta de varias "casas" que se especializan en distintas tácticas de la guerra. El conflicto comienza cuando una de estas casas ataca Bastión y el balance de poder, y el pacto de no agresión entre las zonas, se ve en jaque. Con una tonalidad verde en todas sus estructuras, Maldraxxus es una zona de guerra constante en la cual encontraremos a Draka, una de las protagonistas de la poco reconocida película de Warcraft.

Ardenweald

Ardenweald es una zona maravillosa, con la subjetividad que esa palabra acarrea. Desde el primer momento me quede fascinado no solo con los colores y la temática, sino con la música y los contrastes de luz. Llegamos a Ardenweald en búsqueda La Reina Del Invierno, un personaje tan poderoso como misterioso quien rige este reino con bondad y determinación. Nuestra búsqueda por una audiencia con La Reina no llevara a embarcarnos en aventuras de lo mas variada, acompañados de simpáticos personajes como hadas, faunos y diversos espíritus que habitan la región.

Revendreth

Con mas que evidentes referencias a una época en la cual los vampiros eran asociados con figuras mas míticas, la metrópolis de Revendreth se presenta como la ultima zona por la cual vamos a ir subiendo de nivel en nuestra aventura. Llegamos para averiguar de primera mano de su gobernante que esta pasando con el anima, este recurso tan preciado que hace la vida en el inframundo mas tolerable y por el cual todas las zonas están padeciendo. Sin darnos cuenta, nos veremos envueltos en un conflicto político y social que sacudió los mismísimos cimientos del inframundo.

The Maw

El extenuante trabajo que hicieron para lograr una representación fidedigna del infierno es majestuoso. The Maw representa el lugar mas oscuro y tenebroso de Shadowlands, un lugar que de por si es la representación del "más allá". Colores apagados, fuego por todos lados y almas que recorren un río conforman el lugar donde se encuentra nuestro principal antagonista en esta expansión, El Carcelero. Este misterioso personaje es quien rige la parte mas oscura de Shadowlands y quien sabemos, por las cinemáticas que nos va mostrando el juego, tiene planes de cruzar al otro lado, como lo hicimos nosotros para llegar a Shadowlands.

Covenants

Sin contar a The Maw, vimos que en todas las zonas hay distintos grupos de seres que la habitan. La implementación de los Covenants nos permite tomar un rol activo dentro de estas facciones, adentrándonos en su historia y aprendiendo mas de sus problemáticas particulares. Un rasgo muy característico de los covenants es que nos van a brindar una habilidad especifica según nuestra clase, por lo que empezamos una disputa interna entre lo que mas nos atrae o nos gusta visualmente, contra la elección mas optima según el contenido que tengamos ganas de desarrollar. La elección traerá consigo recompensas estéticas que servirán para lucir como un miembro del Covenant, representando la causa en la que creemos en todos lados.

Conclusión

Creo fervientemente que World of Warcraft esta en su mejor momento, con una mirada enfocada en los nuevos jugadores y en cómo mantener vivo un juego que salio hace mas de una década y media. Adoptar cambios provenientes de géneros nuevos o "de moda", solo trae consigo una recambio propicio de jugadores que busca mantener con vida a una franquicia que nos regalo momentos increibles y sumamente emocionantes. Si bien el camino por recorrer es largo, sobretodo luego del catastrófico desastre que fue el final de la ultima expansión, una empresa que toma decisiones acordes al feedback que recibe por parte de los jugadores, siempre es una empresa que va a seguir manteniendo una base fiel de jugadores. Esten atentos que la semana que viene voy a estar cubriendo la primer Raid de esta nueva expansión, Castillo de Nathria, así como el inicio de la temporada de Jugador Contra Jugador.