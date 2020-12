Salieron a festejar Navidad, les robaron, persiguieron al ladrón pero logró escapar

Un joven delincuente ingresó a robar en una casa de Nicolás Levalle al 900 durante la madrugada del 25, aprovechando que los dueños se encontraban festejando la Navidad en otro lugar.

Los movimientos fueron advertidos por vecinos que con sus gritos pusieron en fuga al ladrón, al cual intentaron atrapar pero finalmente consiguió escapar.

"Habíamos ido a pasar Navidad a unas 5 cuadras de mi casa y, en horas de la madrugada, me llamó mi hermano diciéndome que habían entrado a robar a mi casa y que habían seguido al ladrón", contó Valeria Badilla a LU2.

"Al seguirlo, recuperaron un equipo de música que tiró al escapar, aunque se llevó otras cosas en una mochila de mi hijo: tres auriculares de la computadora, un celular viejo, tres perfumes, una pulsera de plata y 50 pesos que tenía en una billetera arriba de la mesa", agregó.

Badilla se mostró indignada por la repetición de robos en el sector, donde vive hace 13 años.

"No sabemos qué más hacer, porque ni las cámaras que colocamos los paran. Nosotros siempre las estamos mirando, pero justo en ese momento no lo hicimos. Ya perdí la cuenta de las veces que me entraron a robar y a varios vecinos les pasa lo mismo".