¿Cuál es la misión de Endohermanas Argentina en nuestra ciudad?

La denominan “enfermedad del silencio”. Entre otras cosas, porque el diagnóstico demora de 7 a 10 años y se estima que una paciente visita a cinco médicos distintos hasta que se logra diagnosticar, mientras la endometriosis invade silenciosamente el cuerpo de la mujer y provoca innumerables inconvenientes, que van desde la infertilidad y, en casos muy avanzados, hasta la muerte.

María Belén Pérez Serrón y Soledad Martínez son dos jóvenes bahienses que la padecen y que se unieron para crear la seccional local de Endohermanas Argentina, un grupo de mujeres autoconvocadas que tiene como finalidad brindar información y acompañamiento a las personas que la padecen, además de movilizarse por una Ley de endometriosis.

“¿Cómo fue mi proceso? Pasé tres años horribles, retorciéndome del dolor y yendo de médico en médico hasta que lograron diagnosticarme correctamente. Mi gastroenterólogo (ya que en mi caso tengo afectación intestinal) me terminó sugiriendo una interconsulta con Buenos Aires, en donde me atendió un equipo interdisciplinario en el Hospital Italiano, especializado en patologías pelvianas, me dieron el tratamiento correcto y finalmente terminaron operando”, contó Pérez Serrón.

“Yo viví un proceso similar, también de tres años, mi afectación fue en los ovarios y con el tiempo avanzó a recto y vejiga. Entonces se detectó un poco más rápido, pero pasé por cuatro ginecólogos distintos y ninguno lo pudo hallar”, amplió Soledad.

Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada 10 mujeres la padecen y es una de las enfermedades más subdiagnosticadas.

“Está en juego la fertilidad de la mujer, pero a su vez es la calidad de vida por la afectación orgánica que tiene. Hay un caso símbolo en el país de una chica que la tuvo por 20 años, realizando infinidad de tratamientos equivocados, y que terminó falleciendo”, agregó Soledad Martínez.

La endometriosis es una enfermedad en dónde el endometrio (un tejido que crece dentro del útero todos los meses) crece por fuera del mismo, generando dolor y adherencias entre órganos.

Hay distintos grados de endometriosis y también los tratamientos y las medicaciones son distintos para cada caso.

“Se necesita un equipo interdisciplinario para tratar esta enfermedad, que en Bahía aún no hay y que es básicamente lo que necesita una paciente de este tipo. No es una enfermedad que se pueda abordar en forma independiente por cada médico”, manifestó Martínez.

En la sociedad está instalado que el dolor en el ciclo menstrual es normal y no es así.

“Cuando vamos a los médicos, muchas veces subestiman los dolores y hasta te dicen que es una cuestión psicológica o que tenés muy bajo el umbral del dolor. O directamente no te creen. Por eso, el lema del grupo es: si duele, no es normal”, señaló Martínez.

“Incluso, te trae problemas laborales, porque es una enfermedad que se manifiesta una vez al mes, en el que capaz que tenés que estar hasta una semana en cama por no soportar los dolores. Muchas mujeres han perdido el trabajo por esta enfermedad por las ausencias recurrentes”, agregó.

Debido a sus padecimientos, Belén y Soledad se contactaron con el grupo Endohermanas Argentina, con la intención de unirse en la lucha por obtener una ley provincial y nacional.

“En el grupo local ya somos casi 20, que pasamos por situaciones similares. En Bahía tuvimos mucho acompañamiento de los concejales José López, María Gisela Ghigliani y Paula Echeverría. Hay un proyecto de resolución que presentamos, luego de una reunión con dichos concejales, con base en los ya aprobados en otros municipios de la provincia, donde se solicita al Congreso el tratamiento de la ley. Esto nos ayuda a darle más fuerza al tratamiento del proyecto de Ley Nacional y Provincial. Este proyecto de resolución será tratado en el año próximo", sostuvo.

“Nos vemos ante la urgente necesidad de crear un programa de investigación, detección, diagnóstico, control y tratamiento de la endometriosis que, al no ser ley, el Ministerio de Salud no está obligado a llevarlo adelante”, indicó.

Soledad Martínez (izq.) y María Belén Pérez Serrón.

“El tratamiento y medicación deben ser cubiertos por entidades públicas y privadas, ya que, desgraciadamente, quienes lo padecen pasan por años de tratamientos no afectivos, diagnósticos errados, cirugías mal indicadas y, la mayoría de las veces, los tratamientos son interrumpidos o, incluso, abandonados debido al alto costo que demandan los medicamentos y tratamientos médicos necesarios”, dijo Soledad.

Para comunicarse Pueden hacerlo a los teléfonos 291-4225226 (Belén) y 291-5246363 (Soledad). O por email a endohermanasargentina@gmail.com

También están en redes sociales como Facebook (@endohermanasargentina); Twitter (EndohermanasA) e Instagram (endohermanasargentina).

¿Qué es?

La endometriosis es una enfermedad crónica que afecta a una de cada 10 mujeres a partir de su primer ciclo menstrual y que, aún, no tiene cura.

Su nombre proviene de la palabra endometrio, tejido que recubre la cara interna del útero que, al no ser fecundado por el óvulo, se desprende como menstruación cada mes.

La enfermedad consiste en la aparición y crecimiento de endometrio fuera del útero.

Los síntomas

--Dolor en el abdomen y pelvis, similar a contracciones, durante la menstruación (puede tener diferentes intensidades).

--Inflamación abdominal.

--Trastornos intestinales, como estreñimiento y diarrea.

--Náuseas o dolor estomacal.

--Dolor durante y después de las relaciones sexuales (dispaurenia).

--Dolor al orinar durante la menstruación e, incluso, sangre en la orina (hematuria). --Infecciosas urinarias o en las vías urinarias.

--Sangrados abundantes y duraderos.

--Sangrado rectoral.

--Flujo marrón o manchado antes de la menstruación y entre reglas.

--Cansancio, fatiga o alteración del sueño.

--Está fuertemente asociada a los casos de infertilidad y/o esterilidad o subfertilidad, manifestando síntomas tanto de dificultad para concebir como para llevar a término un embarazo (abortos recurrentes).

--Intolerancia al frío, dolores musculares y articulares, hormigueo, asma, alergias, disfunción tiroidea y dolor crónico de cabeza.

--Depresión, ansiedad y falta de concentración.