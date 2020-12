En el saludo navideño, Uset pidió “revalorizar el encuentro” y mencionó el conflicto municipal

El intendente Mariano Uset se dirigió hoy a los rosaleños para hacerles llegar su saludo en la víspera de la Navidad, en un video en el que pidió revalorizar el reencuentro con los familiares tras un año de distanciamiento social por la pandemia de coronavirus; pero también mencionó el conflicto con el Sindicato de Trabajadores Municipales, que mantienen una huelga de más de 20 días.

“Sé que no la están pasando bien. Nosotros, en el Ejecutivo, tampoco y muchos trabajadores de municipales de buena madera no la están pasando bien, pero créanme que estamos yendo por un interés superior para poder tener una convivencia distinta a la que tuvimos en 2020, no solo con el virus, sino también con esta conducción del Sindicato que nos ha trastornado el día a día, que no nos dejó planificar”, se quejó Uset.

“Soy absolutamente consciente de lo que están pasando, pero confíen en que este gobierno está defendiendo un interés superior, de llegar a esta convivencia, tratando de evitar un doble comando de la ciudad. Acá, hay un gobierno parado, fuerte que está dispuesto a seguir conduciendo”, agregó.

“Es tiempo de encuentro. Aprovechemos y revaloricemos ese encuentro. Celebremos una Navidad como Dios manda, juntos, felices y con la esperanza de que el próximo año será mejor”, dijo el jefe comunal.