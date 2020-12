Desde el Partido Justicialista bahiense repudiaron el espionaje ilegal

Desde el Consejo del Partido Justicialista de Bahía Blanca repudiaron el espionaje ilegal que se dio durante el gobierno de Mauricio Macri.

"Estas prácticas afectaron a muchos bahienses entre los que se encuentran compañeros y compañeras, dirigentes sindicales y sociales", expresaron en un comunicado firmado por el presidente Mario Simón y el vicepresidente Hugo Álvarez.

Y agregaron: "Costó la vida de muchísimos argentinos aprender y entender que por sobre los intereses particulares nos corresponde a todos por igual la suerte de la Patria".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Por otro lado, mencionaron que en el contexto de crisis mundial generada por la pandemia del coronavirus, "nos propusimos sacar a la Argentina del calvario en que la habían dejado".

"No somos el gobierno del default, no somos el gobierno del endeudamiento eterno, nadie se salva solo", aseveraron.

En ese sentido, subrayaron que "soñamos con alcanzar un país mejor, un país donde el gobierno pueda dedicarse a consolidar, no a reconstruir, a crear, no a restaurar, a hacer crecer con dignidad, no solo a incluir venciendo la pobreza y la indigencia".

"Son, la unión de los argentinos sin distinciones partidarias, el camino del respeto mutuo, como así también la construcción y defensa nacional, los pilares sobre los que debemos seguir consolidando nuestra vida democrática", concluyeron.