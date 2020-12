Argentina, bicampeón sudamericano, con el bahiense Lautaro Rodríguez

La selección argentina se quedó este fin de semana con la segunda edición del FIBA Esports Open, el torneo de videojuegos de básquetbol oficial a nivel internacional.

Con el bahiense Lautaro Rodríguez en sus filas, el combinado nacional de NBA 2k se alzó con el título por segunda vez, tras superar 2 a 1 en la serie final a Uruguay.

"Jugar para Argentina es increíble, tuvimos mucho apoyo. Es una gran experiencia en un torneo FIBA; con muchos equipos y muy bien organizado. En lo personal, en el primer torneo me tocó jugar un solo partido y ahora fue completamente distinto porque pude ser protagonista en las finales", le contó Lauti a La Nueva.

Argentina se quedó de manera invicta con la primera fase, al superar a Brasil (53-41), Uruguay (63-52), Venezuela (95-60) y Bolivia (91-52).

"Arrancamos la fase de grupos con dos partidos complicados, como Brasil y Uruguay. Jugamos el debut muy bien, ante Brasil y cuando sacamos 10 puntos supimos manejar la ansiedad y lo ganamos muy bien", relató el bahiense, cuyo usuario en el juego es Lauti_RDGZ.

"La final es al mejor de tres partidos y siempre termina ganando el mejor. En el primero controlamos muy bien al base de ellos, que es muy bueno. En el segundo no jugamos bien, no defendimos el uno contra uno y cuando tirás y no entra, se hace muy complicado. Fue abultada la diferencia porque en el último cuarto, ya sin chances de remontar, nos guardamos algunas cosas", continuó el escolta.

Argentina ganó el primer punto por 66 a 60 y cayó en el segundo, 73 a 48.

"En el tercer partido defendimos muy bien. Estuvimos cinco puntos abajo pero reaccionamos, lo dimos vuelta y sacamos una luz de diez puntos que no pudieron descontar más. Golpeamos en el momento justo", señaló Rodríguez sobre la victoria decisiva, por 48 a 39.

El equipo se completó con Adrián López (base, con nickname TrulyNumb), Agustín Alonso (base, ImBuho), Ramiro Díaz (base, DribblingTooMuch), Tomás González Schell (escolta, xTIGS03x), Lisandro Tisnes (ala centro, Lamogh) y el capitán Ramiro Ellero (centro, ItsRamiro).

"Fue tremendo el torneo, terminamos con un récord de 6-1 y campeones", completó Lautaro.