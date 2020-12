Atlético Saavedra, en la recta final para la fiesta del centenario

El presidente del Club Atlético Saavedra, Gustavo Recchi, y el tesorero Rubén Bernardi, reconocieron que este 2020 ha sido un año muy difícil y destacaron que se está trabajando para celebrar el centenario de la institución, que se cumplirá en abril próximo.

Si bien coincidieron en que aún no están trabajando fuertemente en los festejos porque “no se sabe qué se podrá hacer”, destacaron que la idea es -si los protocolos lo permiten- realizar una fiesta y reunir a la comunidad de la institución.

“De cualquier manera, vamos a poner todas las pilas para festejar los 100 años del club de la mejor manera posible, si el tiempo y la pandemia nos lo permiten”, aseguró Recchi.

En ese sentido, Bernardi, reconoció que fue “un año especial” debido a la pandemia del Coronavirus.

“Ha sido muy difícil para todo el mundo, y nosotros no escapamos a la realidad. Lamentablemente, no hemos podido organizar eventos y hemos generado muy pocos recursos. Hay que felicitar a los socios que han seguido colaborando y pagando la cuota, a pesar que no podían usar los beneficios que el club les brinda. Por suerte, todo esto nos agarró con una reserva de dinero y pudimos subsistir”, dijo.

Una de las fuentes de recursos para Atlético Saavedra, es la organización de distintas competencias de karting en su predio deportivo de Malvinas Argentinas, que este año no se pudieron concretar.

“Nos ayudó mucho el poder abrir las canchas de fútbol 5 y pádel, que ahora están trabajando muy bien y con eso nos vamos manteniendo”, señaló.

Además, destacó la recepción de 150 mil pesos en el marco del Programa Fortalecimiento de Clubes y Entidades Deportivas, que lleva adelante el municipio de Saavedra. Ese dinero, remarcó, se utilizará para techar la cancha de pádel.

“Con esa plata, y una reserva que teníamos, se pudieron comprar las chapas y los perfiles para el techo. Ahora resta recaudar un poco más para hacerlo lo más pronto posible", dijo.

Una obra similar se está llevando a cabo en la cancha de fútbol sintética. También se está instalando un montacargas-ascensor en la confitería Presidente Raúl Biscaychipy, que estaría finalizada en los primeros días de 2021.

“Son varias obras importantes y costosas. Tenemos que ir despacio porque no queremos comprometer los recursos del club", dijo.

En ese sentido, manifestó que los gastos fijos de la institución, así como los costos del mantenimiento, son importantes.

“Hay que traer gente que arregle una pared, corte el pasto o repare una canilla. Son cosas que, a veces, por no usarse se deterioran más”, manifestó.



Comenzó la temporada de pileta en la institución

El último lunes se inauguró la temporada estival en el natatorio Edmundo Domingo Marzialetti, siempre teniendo en cuenta el protocolo enviado por provincia de Buenos Aires, que autoriza hasta 120 personas, con baños con cupo, sin uso de vestuarios.

“Este año hemos podido hacer los trabajos que teníamos pensado, con anticipación, y para esa fecha pudimos abrir con todo en condiciones", precisó el titular de Atlético Saavedra, Gustavo Recchi.

La prioridad, explicó, la tendrán personas que habiente en la localidad y el distrito de Saavedra.

Además, en el lugar se están desarrollando clases de natación para chicos y adultos, en horarios diferenciados.

Los dirigentes sostuvieron que normalmente se lleva a cabo una limpieza general por semana para mantener al club en condiciones.

"En el parque también hemos hecho trabajos, y en el kartódromo hemos instalado más de 500 metros de alambrado. Este era un proyecto que teníamos del año pasado y llevamos a cabo", señaló el tesorero de la entidad saavedrense, Rubén Bernardi.