Otra vez no hubo acuerdo y sigue el paro de los trabajadores municipales

En una extensa reunión entre el sector gremial y el Departamento Ejecutivo, convocada por el Ministerio de Trabajo, no se logró un consenso entre las partes y desde el STM se ratificó la continuidad de la medida de fuerza por tiempo indeterminado, que se inició el pasado miércoles 2.

Según se indicó, "el Sindicato de Trabajadores Municipales propuso una tregua hasta el 23, siempre y cuando el municipio pague los bonos atrasados, el aguinaldo y el sueldo, y que no se practiquen descuentos por el paro". No obstante, el Ejecutivo no aceptó y, por consiguiente, se prosigue con el cese de actividades.

Esta mañana, Marcelo Sottile, secretario general del gremio, dijo, en conferencia de prensa, que "ya presentamos varias propuestas y lo único que encontramos es una pared. No se puede destrabar el conflicto. Entramos a las reuniones con todos los ánimos para resolver el problema, pero realmente nos da mucha bronca, nos duele y es una falta de respeto escuchar cuando el intendente nos trata de drogadictos, borrachos y patoteros".

"El Ejecutivo está buscando que el empleado reaccione y no lo vamos a hacer. Somos más personas que ellos. Le pedí disculpas públicamente al intendente (por haber llevado la protesta hasta la puerta de su casa). Pero hay que saber que llegamos al municipio y no había nadie. ¿Qué justificación tenía para cerrar la Municipalidad? Ninguna. Nos sentimos muy mal. Cualquier trabajador se sentiría mal si le sacan 5.000 pesos del bolsillo".

Con respecto a la cuota sindical, "Uset dijo que cada trabajador aporta 5.000 pesos y no es así. El aporte del afiliado es del 2,5%. Es decir, un empleado con categoría 7, con jornada de 40 horas y 10 años de antigüedad, hace un aporte de 1.300 pesos. Y cada uno decide si se afilia o no. Nadie está obligado".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

En relación a las bonificaciones, sostuvo que si bien están de acuerdo con el cronograma de pagos, "no podemos permitir que paguen una cosa y saquen otra. La bonificación de actividad crítica es por días trabajados y la de función es porque el trabajador cumple con una tarea específica en cada sector, sea chofer, inspectores, serenos o jefe de taller".

"Ya le sacaron el beneficio a 53 enfermeros. Tienen que dejarle de meterle la mano en el bolsillo a la gente. A los enfermeros le redujeron de 42 a 40 la jornada y les achicaron todas bonificaciones. Perdieron 8.700 pesos".

"En total, les retiraron las bonificaciones a unos 100 empleados. Si nosotros lo permitimos, se las van a sacar a todos. A los 9 compañeros y a los que ya se jubilaron y accionaron contra el municipio, les tienen que devolver 5.000 pesos. No es gran cosa y no lo hacen. Los demás entrarían en un cronograma de pago de 2 años, pero el Ejecutivo no quiere".

Agregó que el DE se aplicó dos bonificaciones, mediante el decreto 308, y "fue observado por el Tribunal de Cuentas. Entonces los concejales se lo incorporaron al básico. Para ellos corresponde y para nosotros no. Hasta cuándo vamos a ceder los trabajadores. Siempre estamos perdiendo".

"Insisto en que estamos tratando de destrabar el conflicto para prestarle el servicio a la comunidad. Pero también la gente tiene que saber que los empleados están descontentos con este gobierno. Están cansados que les descuenten por incumplimientos de jornada, de 5.000 y 7.000 pesos. Este gobierno no piensa en el trabajador como dice. Vamos a seguir peleando por los derechos que algunas vez ganamos".

"El gobierno tiene que cumplir con el Convenio Colectivo que firmó. No le vamos a dar una medalla porque dio algún beneficio. Solo tiene que cumplir con lo que firmó y si está en el Convenio tiene que pagarlo", enfatizó Sottile.