"Porque Vidal discontinuó una obra, yo no la iba a dejar de garpe", dijo Kicillof en la ruta 51

El gobernador bonaerense Axel Kicillof visitó esta mañana Coronel Pringles para dejar inaugurada la repavimentación y el ensanche de un tramo de la ruta provincial 51.

Del acto, sencillo, que duró alrededor de una hora, también participaron el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, Agustín Simone, y el intendente de Pringles, Lisandro Matzkin.

"Esta ruta había quedado olvidada durante mucho tiempo y, esporádicamente, con motivo electoral, se iniciaban obras y después se discontinuaban. Yo no iba a tomar las rutas por una cuestión partidaria y por haber sido obras del gobierno anterior las iba a discontinuar", sostuvo el gobernador durante el acto, realizado en la rotonda de la ruta 76, sector conocido como La Tacuarita.

"Venimos de una etapa en la cual todo lo que era del gobierno anterior se paraba con tal de no tener que reconocer que estaba bien diseñado, bien planteado o era importante. Es la realidad y yo lo lamento. Pero no alcanza con lamentarlo, hay que revertirlo y yo me comprometí a hacerlo", añadió.

"No porque una obra la hubiera iniciado Vidal, la hubiera parado Vidal y la hubiera dejado endeudada Vidal, yo la iba a dejar de garpe como un monumento y decir 'ven esto, nunca se hizo o nunca se terminó'. Tal vez servía políticamente, pero no servía para el bienestar y para la vida de los vecinos de la localidad y de la región", afirmó Kicillof.

Se trata de una obra que realizó Vialidad provincial con fondos propios, que comenzó en la gestión anterior, se paró en agosto de 2019 y fue retomada este año para finalizar con la carpeta asfáltica en puentes, señalización vertical y horizontal, colocación de barandas de seguridad e iluminación en intersecciones.

Puntualmente, con la presentación, los funcionarios dejaron inaugurada la obra de ensanche de 35,5 kilómetros de ruta entre el acceso a Pringles y el ingreso a la localidad de El Divisorio.

Además, anunciaron la realización de la segunda etapa de la obra, que uniría El Divisorio con la entrada del dique Paso de las Piedras, cuyos pliegos se estudian por estos días.

Asimismo, si bien aún no se habló oficialmente del tema, y el propio Simone reconoció que se deberá esperar un tiempo, una tercera etapa continuaría la obra desde el dique hasta Bahía Blanca.

La ruta 51, si bien ha tenido reiteradas reparaciones, nunca ha sufrido una realización de cero, con carriles dobles, sectores de seguridad y banquinas.

Kicillof estuvo en octubre en Bahía Blanca por los 100 años de la Cooperativa Obrera y también visitó el Puerto.

El gobernador anunció también ese mes una inversión de $ 14,6 millones para un nuevo Centro de Salud en Bahía.