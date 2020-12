El aeropuerto y la terminal esperan un repunte para las fiestas

Carlos Millán, jefe del Aeropuerto Comandante Espora, y Sebastián Marchese, director de la Terminal de Ómnibus San Francisco de Asís, le contaron a La Nueva. cómo se viene desarrollando el movimiento de pasajeros en los últimos días y qué esperan para las fiestas, y si bien expresaron distintas sensaciones, ambos se mostraron optimistas para enero próximo luego de un año muy malo por la pandemia.

"Por el momento se viene moviendo bastante bien, sobre todo porque solamente hacemos Bahía-Buenos Aires y viceversa. Se empieza a ver que con el certificado de turismo la gente se mueve un poco más", abrió Millán.

Al mismo tiempo, dijo que notó que "la gente se está animando un poco más, no sé si tanto para el turismo, aunque sí para visitar a familiares, como también aquellos chicos que estaban estudiando en Buenos Aires y ya comienzan a volver a sus casas o los padres que van a verlos. No obstante, no es al mismo ritmo que antes de la pandemia".

Millán también comentó que "para el mes que viene está previsto que tengamos vuelos todos los días, a diferencia de lo que viene ocurriendo ahora, donde hacemos cuatro vuelos semanales. Si no llega a aparecer la mencionada segunda ola de contagios, estimo que pueden empezar a salir dos o tres vuelos diarios".

En tanto, se supo en las últimas horas que habría chances de que a partir de febrero se agregue el vuelo de la Costa Atlántica.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Por su parte, Marchese sostuvo que "en éstos días todo estuvo demasiado tranquilo, sinceramente esperábamos más movimiento. Imagino que para esta semana, con el agregado de algunos servicios, esto se activará un poco más. Estuve reunido con el delegado de la CRNT y ellos me dicen que esperan que a partir del 21 cambie este panorama".

"Este último fue un fin de semana muy tranquilo. Venimos teniendo de 6 a 10 servicios por días, que son muy pocos", añadió.

Mostrando optimismo, el titular de la terminal dijo que "por el tema de las fiestas, confío en que podamos estar en un 60 por ciento de una situación normal. En enero imagino un mayor flujo de pasajeros, aunque esperamos viajes más cortos".

Por último, sobre las tarifas, Marchese comentó que pasó "de unos 3 mil pesos el pasaje de marzo (a Buenos Aires) unos aproximadamente 4 mil ahora. Es un aumento normal".

En avión el costo es variable, pero sensiblemente superior. Algunos tickets ida y vuelta a Ezeiza (Aeroparque está fuera de servicio por refacciones) se encuentran por encima de los 40 mil pesos.