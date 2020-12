Uset ratificó la privatización de la recolección y convocó a los empleados a presentarse este miércoles en sus puestos

El intendente rosaleño Mariano Uset ratificó, esta tarde, en conferencia de prensa, que se avanza en las gestiones para privatizar el servicio de recolección de residuos domiciliarios, considerando la medida de fuerza por tiempo indeterminado dispuesta por el Sindicato de Trabajadores Municipales y las cuestiones vinculadas con la salubridad en la vía pública en el marco de la emergencia sanitaria.

Sobre si esta determinación provocaría mayor tensión en medio del conflicto, respondió que "ya no se puede estar en peores condiciones y es necesario darle una respuesta a los vecinos", al tiempo que aclaró que las tramitaciones se están haciendo con empresas de Bahía Blanca.

Mientras tanto, convocó a los empleados de la comuna para que se presenten este miércoles a sus puestos de trabajo.

"Sabemos que hay personal que no viene a trabajar por miedo. Incluso hay quienes hicieron uso de su licencia para no tener que enfrentar ningún tipo de conflicto. Otros, nos llaman por teléfono y nos piden disculpas por no venir. Pero yo los convoco para que asistan a cumplir con sus funciones porque 10 o 15 personas que impulsan un paro no representan a los 900 empleados del municipio", enfatizó el jefe comunal.

En este sentido, puntualizó que "desde que cambió la conducción del sindicato (de Jorge Herrera pasó a Marcelo Sottile)", se generó un nivel de conflicto en forma permanente".

"Nos amenazan, nos ofenden. A nosotros, los funcionarios, y a los empleados. A nosotros nos dicen que somos 'un gobierno de chetos'. Y podríamos hacer cualquier cosa, pero sabemos que detrás siempre viene un conflicto. Ya nos han dicho que les vamos a tener que pedir de rodillas que saquen la mugre de la ciudad. Nos amenazan con prendernos fuego el auto, que nos van a pasar por encima o nos tiran toscas en las oficinas".

"Pero hay que saber que no vamos a resolver nada con prender fuego neumáticos. Venimos desde enero de esta manera. Y en un año de pandemia. Nosotros no les quitamos los derechos; al contrario, somos la gestión que más derechos respetó para los empleados. Fuimos nosotros quienes firmamos el Convenio Colectivo de Trabajo porque siempre sostuvimos la necesidad de dignificar al trabajador", dijo Uset, flanqueado por los secretarios que lo acompañan en su gestión.

Ahora, afirmó, "no estamos gestionando. Estamos siendo vapuleados, amenazados", insistió, haciendo alusión además a la manifestación realizada frente a su vivienda particular, y agregó que "necesitan dar respuestas en muchos aspectos que hoy están parados, como por ejemplo "la fumigación, la reposición de agua potable para los vecinos afectados por la baja en el suministro, respuestas que ABSA no da, y por supuesto la recolección".

Más adelante, dijo para mañana se prevé un nuevo encuentro con los representantes del STM, pero aún no pudo confirmar si se hará o no y a qué hora. No obstante, subrayó que los temas que se tratan con el calendario de pago de bonificaciones, la asignación de categorías y la compatibilidad de dos bonificaciones (actividad crítica y por función).

