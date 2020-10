Olimpo: no continuará López Macri y el reemplazante está al caer

Olimpo pretende tener todo en orden si en algún momento se reactiva el torneo Federal A y el aurinegro es parte del grupo (si se juega octogonal, decagonal o participan todos) que definirá los ascensos a la Primera Nacional.

Para no desestabilizar el presupuesto, al mismo tiempo que suma refuerzos, la dirigencia no le renueva el contrato a aquellos futbolistas que el técnico Alejandro Abaurre no tendrá en cuenta o, en su defecto, a los que pueda suplir con alguna incorporación relevante, de un nivel superior al que deja ir.

Nicolás López Macri, a quien se le había vencido el vínculo con el club el pasado 30 de junio y era uno de los candidatos a la renovación, finalmente, y por razones que el DT y los directivos no dieron a conocer, se convirtió en la decimosexta baja del plantel, que ya cuenta con 7 caras nuevas: un arquero, un marcador de punta por derecha, un central, dos laterales-volantes por izquierda, un 5 y un mediapunta.

López Macri, titular desde un primer momento, disputó 20 partidos y marcó 2 goles, aunque en ese puesto (alero por derecha o volante externo), el cuerpo técnico pretende un jugador más determinante.

Y la mira de la CD está puesta en un “todo-terreno” de experiencia, con pasado en Primera y mucho trajín. ¿Quién será?