Desafíos de una odontóloga puntaltense en la Armada, en Buenos Aires y en tiempos de pandemia

La teniente de navío puntaltense Diamela Sánchez (37) es odontóloga de la Armada y desde hace unos años se desempeña en el Hospital Naval "Pedro Mallo" de Buenos Aires.

En un día habitual de trabajo, en el Departamento Odontología o en los quirófanos del “Pedro Mallo” se tratan tanto cuestiones programadas --cirugías menores o mayores-- como urgencias.

Frente a la pandemia de COVID-19, Diamela continúa con su labor. “Atendemos las urgencias y tengo guardias de recepción; como todo personal de salud estamos muy expuestos pero seguimos trabajando. Nuestro trabajo es interdisciplinario, el equipo es fundamental y aquí en la Armada se trabaja con muchos profesionales --de las ramas quirúrgicas con médicos cirujanos, patólogos, instrumentistas--”, detalla.

Hoy Diamela vive lejos de su Punta Alta natal --la cual recuerda con mucho cariño y amor-- pero muy cerca de su vocación y la familia que conformó. Reside en la Ciudad de Buenos Aires, junto con su esposa Stefanía y su hijo Stefano de un año y medio.

“Tefo es lo mejor de la vida —subraya Diamela—. El año pasado fue muy especial, decidimos tener un hijo, casarnos y terminé mi especialidad en Cirugía. ¡Inolvidable!”

“Lo que más extraño de mi ciudad natal es a mi gente, compartir con ellos”, dice Diamela, que se crió en el barrio Albatros XX y fue al secundario en la Escuela Agropecuaria de Bajo Hondo.

Egresó en 2008 y 4 años más tarde, el amor por la Patria que sentía desde pequeña, la llevó a realizar el Curso de Integración Naval (CUINA) en la Armada y ser parte del Cuerpo Profesional desde entonces.

“Provengo de una familia naval: papá fue suboficial artillero y uno de mis 3 hermanos es suboficial electricista. Uno crece conociendo el ámbito naval, lo adopta desde chico y le gusta. Además, me encantan la vida hospitalaria y el quirófano. Vi la posibilidad de desarrollar plenamente mi carrera y especializarme en cirugía siendo parte de la Armada”, cuenta.

Ingresó a la Armada hace 8 años, estudió odontología en la Universidad Nacional de La Plata y se especializó en cirugía y traumatología bucomaxilofacial en la Universidad Católica Argentina, en Buenos Aires.

Confesó que cuando participó de la primera extracción dentaria casi se desmaya. Sin embargo, supo en ese instante que eso era lo suyo.

Los primeros años de la teniente Sánchez fueron en el Hospital Naval Puerto Belgrano. También recuerda con mucho entusiasmo su año destinada en la Base de Infantería de Marina Baterías y su primera navegación en la corbeta ARA “Espora”; ahora sueña con viajar a la Antártida a bordo del rompehielos ARA “Almirante Irízar”.

“Mi trabajo no pesa, se hace; uno va, no cuestiona. Servir a la Patria es entender y sentir el compromiso de lo que uno tiene que cuidar”, destaca.

Diamela siente que la suerte siempre ha estado de su lado, “porque encontré personas que me incentivaron y escucharon mis necesidades profesionales desde un principio. No puedo estar más que agradecida con mis jefes y mentores, quienes me brindaron y me brindan apoyo en mis proyectos”, aseguró.

En cuanto a su futuro cercano en la Armada expresa: “Deseo seguir haciendo lo que me gusta que es operar, seguir perfeccionándome en cirugía ortognática (correctiva de la mandíbula que no pueden corregirse con la ortodoncia) y adquirir más experiencia. En la Armada, el aprendizaje y la capacitación son continuos, a eso aspiro y este es el lugar. En la Armada crecí personal y profesionalmente y estoy muy agradecida”.