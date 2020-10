Fórmula 1: el hijo de Michael Schumacher debutará en las pruebas libres y ya tendría butaca para el 2021

El piloto Mick Schumacher, hijo del múltiple campeón alemán de Fórmula 1, Michael Schumacher, debutará EL próximo fin de semana en las pruebas libres del circuito de Nürburgring, donde se correrá el Gran Premio de Eifel, en Alemania.



El joven piloto, de 21 años, se pondrá al volante del Alfa Romeo C39 y la próxima temporada muy probablemente sea compañero del finlandés Kimi Raikkonen en esa escudería, confirmó este lunes la F1.



El hijo del heptacampeón del mundo, que pilotará el coche de Antonio Giovinazzi en el Libre 1 de Nürburgring, apunta a esa butaca en la campaña 2022, después de su gran desempeño en la categoría Fórmula 2, división antesala de la F1, de la que es líder.

Seat fit done with @alfaromeoracing - ready for the FP1 at the Nürburgring next week. #F1 #EifelGP 🇩🇪 pic.twitter.com/p6d5mpUaHs